Портрет поколения: воронежские подростки попивают винишко и читают Канта

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-26T17:08:42+03:00

Как понять подростков? Как забраться им в голову (и надо ли)? Фото: Александр ГЛУЗ

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Молодежь XXI века часто называют «потерянным поколением». Насколько это справедливо? Чем живут современные подростки: каков их внешний вид, что им интересно? Наша публикация поможет лучше их понять.

Детские психологи считают, что у подростков всегда есть потребность выражать себя с помощью вступления в различные субкультуры, группы по определенным интересам. Они хотят чувствовать некую общность. Это дает психологический комфорт, уверенность, что в данной субкультуре их понимают, принимают и поддерживают.

Кто твой «айдол»?

Опрос школьников помог выявить самые распространенные увлечения. Одно из них - просмотр дорам.

Дорамы - это азиатские телесериалы, пришедшие к нам из Японии, Кореи, Китая. Нацелены они на юную зрительскую аудиторию. Чаще всего в них играют молодые актеры. Длительность стандартного сезона - три месяца. Богатое жанровое разнообразие позволяет найти сериал, который придется по душе каждому. Самые популярные – «Лунные влюблённые - Алые сердца: Корё», «Цветочки после ягодок». Подобные сериалы рассчитаны преимущественно на девушек, так как в них особое внимание уделяется чувствам и переживаниям героев. Как правило, самая излюбленная тематика - школьная любовь.

Также на пике популярности - корейская поп-музыка. Медиа-персону подросткового возраста называют «айдол». Самые популярные группы среди молодежи - BTS, EXO. Отличительная черта - это размытие гендерных отличий, стремление к бисексуальности. Подведенные глаза, яркие цветные волосы, вызывающие наряды, серьги в ушах – так выглядит «настоящий мужчина» в этом жанре. На лицах утонченных парней всегда присутствует макияж. Многие девочки подражают исполнителям, стараются иметь схожий стиль со своими кумирами. Например, делают мужские стрижки и надевают мужскую одежду, красят волосы в цвет волос любимого «айдола», носят такие же аксессуары. Среди толпы они выделяют друг друга по рюкзакам с символикой, большим количеством значков с изображением «айдолов»

Девочки с кошачьими ушами

Тесно связаны с дорамщиками приверженцы другого популярного течения – анимешники, любители японской анимации. Фанаты коллекционируют манги (аниме-комиксы), сочиняют фанфики (продолжения известных сюжетов).

Лишь по маленькой детали в одежде - например, брелоку - они могут узнать друг друга. Девочки-подростки перенимают на себя внешний образ типичной школьницы из аниме. Подобный стиль называется «кавай». Школьницы носят короткие юбки в клетку, чулки. В волосах - заколки в виде кошачьих ушек. Часто у любителей аниме асимметричные стрижки, отличающиеся угловатостью, разной длиной и толщиной отдельных прядей.

Внешность адаптируют под азиатские стандарты. Девушки носят специальные линзы, чтобы глаза казались больше, высветляют тон лица пудрой в 3-4 раза. Парни, увлекающиеся аниме, обычно носят длинные волосы с челкой, которая закрывает один глаз.

Современные анимешники много сидят дома, так как заняты просмотром очередных серий. Молодые люди позиционируют себя как интроверты. На аватарках в социальных сетях ставят не свои фотографии, а персонажей из аниме.

Достоевский против Элджея

«Винишко» - такое название можно дать новой молодежной субкультуре. Ее последователи обожествляют вино, сигареты, кофе (к чему мы ни в коем случае не призываем). Также подчеркивают свою неповторимость - окрашивают волосы в яркий цвет, подчеркнуто интересуются сложным искусством, посещают музеи. Большинство представителей этой субкультуры читают Канта, Гегеля, Достоевского – но, как правило, только для показа.

Подростки разделяют себя на две группы. Девушки называют себя винишко-тян, а мальчики винишко-кун. Винишко-тян можно узнать по каре, одежде в стиле гранж. Обязательным элементом в образе являются круглые очки с линзами без диоптрий и разнообразные чокеры (короткие ожерелья, которые плотно прилегают к шее). Девочки рисуют длинные стрелки, носят накладные ресницы, а губы красят вызывающе-красной помадой.

Винишко-кун предпочитают носить футболки с надписью «Юность», «Поганая молодежь», «Спутник 1985». Представители субкультуры «Винишко» слушают популярных исполнителей, например, Пошлая Молли, Face, Элджей, PHARAON.

Спросив у ребят, как они проводят своё свободное время, я узнала, что большинство тратят его на просмотр каналов YouTube. Самые популярные блогеры – TheKateClapp, Саша Спилберг, Николай Соболев, Ларин, Хованский. Актуально времяпрепровождение в социальной сети Вконтакте, где подростки сидят не столько для общения, сколько для просмотра мемов. Самые популярные группы - Лепрозорий, 4ch, MDK, ИНД.

Если спорт, то футбол

Но не все ребята восхваляют культ употребления спиртных напитков, курение табачных изделий и т.д. Существуют и те подростки, что называют себя «ЗОЖниками», приверженцами здорового образа жизни. Ребята занимаются различными видами спорта.

Мальчики посещают тематические клубы (например, военные), девочки занимаются спортивной гимнастикой, фигурным катанием. Опрос показал, что абсолютно все приверженцы спортивного образа жизни называют самым популярным видом спорта футбол. Наверное, благодаря недавнему Чемпионату Мира, который «заразил» всех болельщиков положительными эмоциями.

Современная молодежь - иная и разная. Иная, потому что это ребята, которые совершенно не похожи на их ровесников десятилетием назад. А разная, так как XXI век по праву можно считать веком свободы, где у каждого есть возможность самовыражаться, быть собой и слушать только своё сердце.