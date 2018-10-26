Воронежская пассажирка рассказала, как просидела в сочинском поезде 18 часов

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-26T17:08:04+03:00

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В Сочи продолжают бороться с последствиями стихии. Поднявшиеся реки и сели разрушили участок автомобильной трассы и затопили железнодорожные пути. В одном из поездов, оказавшихся в зоне бедствия 24 октября, ехала жительница Воронежа Светлана Р. Своей историей она поделилась в Instagram.

- Шел дождик, мы спокойно сели на "Ласточку" Адлер - Краснодар, ничто не предвещало... После Лазаревского, спустя 5-10 км тихого хода, мы остановились и впервые услышали машиниста: "Дальше поедем с разрешения диспетчера, там неполадки". Было около 20 часов, у всех были связь, интернет. Через 20 минут нас отогнали, условно, под медный таз: мой оператор не смог послать даже смс. В 22 часа нам сказали, что около 23-х мы поедем... После этого прошло ещё четыре часа, и нам сообщили, что будут отгонять электричку до ближайшего места, где есть перрон, чтобы мы могли перейти в состав дальнего следования - полежать. К трем ночи мы это сделали. Под дождем, шагая по щебенке и буквально забросив несколько грудничков в вагон поезда Адлер - Саратов. Ушло из ласточки процентов 10, остальные надеялись... В итоге в два часа дня нас отогнали обратно в Адлер. Мне есть куда пойти, к счастью, а вот мои случайные попутчики застряли в поезде на неопределенный срок.

Самое мрачное в этой истории - даже не время задержки (которое, судя по словам девушки, составило 18 часов).

- Ни воды, ни еды нам не предоставили, - рассказывает Светлана. - Были только случайные остатки из "магазина проводницы". Спальное белье нужно было купить. Туалеты забились ещё около 23-24 часов прошлого дня. Связи не было практически ни у кого: мы стояли между морем и горой. Честно говоря, будто специально. Ловило еле-еле у моря, которое бесилось со страшной силой. Непонятно было, когда это починят и возобновят движение. Билеты на самолет дорожали на глазах. Я кое-как успела купить за приемлемую цену. Никто не хочет брать ответственность! Как можно выпускать поезд, зная, что мост накрылся? Мне ещё повезло, утром в моем вагоне рассвело. Но некоторые поезда застряли в тоннеле, после которого обрушилась дорога. И их никто не поддерживал!

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