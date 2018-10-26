2018-10-26T09:48:26+03:00
Здоровье

Воронежский диагностический центр: здоровье нельзя откладывать на потом

Полное обследование тела и детальное сканирование - чем сегодня удивляет ВОККДЦ?
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Главный врач ВОККДЦ Елена Образцова.Главный врач ВОККДЦ Елена Образцова.
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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

- Номер 232 - к окну 1, - раздается электронный голос в вестибюле Воронежского областного диагностического центра. Чуть более чем за четверть века, что существует ВОККДЦ, каждый третий житель региона хоть раз обследовался здесь. Общее число исследований измеряется уже миллионами. Мы заглянули в «закулисье» центра, чтобы понять, как работает эта сложная система диагностики.

Раньше вестибюль многих медучреждений больше напоминал муравейник: пациенты толпились в очередях, неизбежно кто-то злился и портил настроение окружающим… Воронежский диагностический сегодня - «другая планета». Электронная очередь стала своеобразным «успокоительным»: здесь уже не услышишь «Я раньше занимал!» В холле 1-го этажа с помощью инфоматов можно записаться к врачу, выбрать нужные услуги, забрать результаты анализов. Здесь есть и расписание врачей, и свободные точки приема.

Регистратура ВОККДЦ, без преувеличений, уникальна: пациент из любого уголка региона может выбрать удобное время и записаться к врачу через сайт vodc.ru. Нужно лишь ввести номер своего направления из поликлиники. Или с тем же номером обратиться в call-центр по телефону

(473) 20-20-205. Необходимости приезжать лично нет.

- Чем мы принципиально отличаемся от других медучреждений? Уровнем информатизации. У нас ни одной бумаги от руки не пишется - все в компьютерном виде. Информация архивируется, и пациенту уже не нужно приносить прежние заключения. Доктор всегда найдет электронную медкарту, - рассказывает Елена ОБРАЗЦОВА, главный врач ВОККДЦ.

Отточенный механизм помогает справляться с растущим потоком пациентов: за год в диагностическом бывают около 140 тысяч человек. Около половины обращаются за помощью по направлениям из поликлиник (в том числе из отдаленных районов, откуда пациентов спецтранспортом привозят в диагностический в назначенные дни). Вторая половина - пациенты с полисами ДМС или те, кто выбирает платные медуслуги. Они приходят по своему выбору, потому что доверяют специалистам ВОККДЦ.

ЦЕЛЬ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО

- Если сравнивать с 1991 годом, когда мы начинали, могу с уверенностью сказать: ВОККДЦ высоко поднял планку. Нашей целью все эти годы было постоянно улучшать качество обслуживания пациентов во имя сохранения их здоровья, - эти слова прозвучали из уст Сергея Петросяна, основателя ВОККДЦ, который четверть века работал здесь главным врачом.

В последнее время в ВОККДЦ провели крупное переоснащение на 250 млн. рублей. При этом не потратили ни копейки государственных средств, 60 млн. пришлось взять в кредит. Это уникальный пример. Диагностический центр имеет статус автономного и должен сам «кормить» себя. Заработанные средства идут на закупку оборудования, ремонт, обучение специалистов.

- Наша задача - выявлять заболевания. Для этого у нас работают врачи высокой квалификации по 65 специальностям. Есть все виды диагностики: лабораторная, лучевая, функциональная, ультразвуковая и эндоскопия, - рассказывает Елена Евгеньевна. - К нам приезжают сложные пациенты, нуждающиеся в углубленном обследовании. И мы делаем все, чтобы они остались удовлетворены. Удобство, качество, уникальное оборудование. Даже у платных клиник нет такого полного спектра исследований, как у нас.

Обходим с экскурсией кабинеты ВОККДЦ. На 1-м этаже работает лаборатория. Человек, далекий от медицины, оказавшись тут, может подумать, что это современный фабричный конвейер. Но, несмотря на масштаб, со всем процессом справляются всего два человека. В холодильниках бережно хранятся пробирки - анализы пациентов из районов области. Курьеры объезжают регион и собирают биоматериал в специальные термосумки. На каждой пробирке - штрихкод, благодаря ему сразу известны возраст, пол, фамилия пациента, откуда прибыл материал, кто его направил. Из одной такой пробирки можно сделать до 50 тестов! Биоматериал хранится неделю, чтобы можно было сделать и дополнительные анализы. Хотя оборудование автоматическое и высокоточное, врачи обязательно осуществляют логический контроль для каждого анализа. За день в среднем обрабатывается до 1000 пробирок из поликлиник области и до 300 пробирок пациентов центра.

- Раньше районные поликлиники отправляли ряд анализов в платные центры (гормоны, ревмопробы, онкомаркеры и др.). А теперь назначают их по полису ОМС, направляя пробирки нам. Качество наших исследований обеспечивают автоматические анализаторы от ведущих производителей, высокоточные реактивы и тройной контроль качества всех тестов (внутренний, российский, международный), - отмечает Елена Образцова.

Лаборатория ВОККДЦ - это тройной контроль качества всех анализов.

Лаборатория ВОККДЦ - это тройной контроль качества всех анализов.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Стоит ли говорить о важности диагностики? Если она «хромает» или была проведена не вовремя - лечение дорожает. Либо и вовсе может дойти до того, что заболевание перейдет в тяжелую форму.

Дооснащение новой техникой существенно расширило возможности диагностического центра. Например, здесь появилось супер-современное оборудование экспертного класса, позволяющее исследовать мельчайшие кости и суставы, с помощью специальных программ выявлять опухоли на ранних стадиях, даже самые мелкие, размером менее сантиметра. Эта техника выявляет патологию еще до возникновения жалоб у пациента!

Еще одна «машина из будущего» сканирует срезы тканей тела человека на расстоянии менее миллиметра друг от друга. При этом лучевая нагрузка на организм минимальна.

Стали доступны углубленные исследования сердца и сосудов в амбулаторных условиях. Аппарат можно сравнить с современным телевизором: если раньше «картинка» могла быть с помехами, то теперь вы получаете изображение в самом высоком разрешении.

- У нас появилось намного больше возможностей диагностировать сложные состояния, - объясняет главврач. - С 1 сентября в ВОККДЦ организован Центр диагностики сердца и сосудов. Теперь кардиологи могут выявить патологию на более ранних стадиях, в том числе и ту, что приводит к инфаркту. При этом полное обследование можно провести амбулаторно, а не в стационаре.

Целый этаж ВОККДЦ приспособлен под малоинвазивную хирургию, призванную минимизировать вмешательства в организм. Это сверхценно для пациента: выявили - и тут же удалили, например, те же желчные камни или геморрой. Лечение идут в формате дневного стационара. Конечно, бывают вмешательства, например, лапароскопические, когда нужно остаться в медучреждении на ночь - тогда и бригада врачей остается дежурить в центре.

Сейчас стоит задача открыть в ВОККДЦ и Центр диагностики онкозаболеваний.

- Департамент здравоохранения определил наше учреждение местом, где за несколько дней можно поставить диагноз пациенту, если есть подозрения на онкологию. И у нас все для этого есть: и специалисты, и высококлассное оборудование. Нужно лишь правильно организовать маршрут, чтобы житель любого района в случае тревоги знал, куда ему нужно ехать. Такие важные вопросы, как здоровье, нельзя откладывать на потом, - говорит главврач.

В регистратуре центра вы не увидите очередей.

В регистратуре центра вы не увидите очередей.

СВОЙ ПОДХОД ДЛЯ КАЖДОГО

- Мы все время что-то совершенствовали, дорабатывали, а потом поняли, что нужны сотрудники, которые профессионально занимались бы процессом улучшения, - продолжает экскурсию Елена Евгеньевна. - Теперь у нас есть отдел управления качеством, он занимается преобразованиями, начиная с сайта, раздевалок и заканчивая получением результатов обследования.

Работа ВОККДЦ впечатляет масштабами. Каждый день здесь решают все новые и новые задачи. Профессиональным спортсменам нужно проверить состав мышц и тканей? Такая возможность есть в диагностическом центре. Вы известная личность и не хотели бы быть у всех на виду? В ВОККДЦ вы найдете отделение премиум-класса: отдельные регистратура, кабинеты и палаты - все сделано, чтобы обеспечить комфорт и соблюсти индивидуальный подход к пациенту.

Кажется, в центре подумали даже о тех, кто сам не хочет думать о своем здоровье.

- В рамках регионального проекта «Живи долго» мы мотивируем людей приходить к нам чаще и проверяться. Хотя бы раз в квартал проводим «Дни здоровья»: наши специалисты консультируют всех желающих. И если находят причины для беспокойства, пациента записывают уже на полноценное обследование, - отмечает главврач.

Кроме того, специалисты ВОККДЦ дистанционно работают с поликлиниками в районах - помогают их врачам расшифровывать рентгеновские снимки, показания «холтеров» (приборов, мониторящих работу сердца. - Ред.) и т. д. В течение суток ответ готов.

- Главное достижение центра? Пожалуй, его постоянное развитие, - говорит Елена Евгеньевна. -

Будучи в процессе какого-либо нововведения, мы уже задумываем что-то новое. И это не просто изменения местечкового уровня, а глобальные проекты, несущие пользу всем воронежцам.

Автор Михаил БОБРЫШЕВ.

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