Александр ЩУКИН: «У воронежских медиков есть чему поучиться»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-26T01:59:13+03:00

В ближайшие годы Воронежской области предстоит участие в масштабном нацпроекте «Здравоохранение». О трудностях перехода к медицине будущего мы беседовали с руководителем регионального департамента здравоохранения

Изменить размер текста: A A

Приблизить местную медицину к международным стандартам, совершить качественный скачок в обслуживании пациентов - задача непростая. Особенно если учитывать продолжающуюся по всем фронтам оптимизацию, болезненный процесс переустройства здравоохранения в целом и другие факторы. На какие приоритеты в развитии медицины ставят местные власти, что нового ждет воронежцев в сфере медуслуг и почему в Воронеж устремились иностранные пациенты, мы спросили у Александра Щукина.

.

- Александр Васильевич, здоровье нации сегодня - тема номер один. Отвечает ли воронежское здравоохранение требованиям дня? Способны ли наши клиники конкурировать с федеральными?

- Да, у нас сегодня есть такие клиники: областная больница, онкодиспансер, диагностический центр, детские облбольницы... Они оказывают пациентам высокотехнологичную помощь, не уступая федеральным клиникам. Так стремительно, как сейчас, требования к нашей сфере не менялись никогда. Во многом мы уже подходим к оказанию медпомощи на мировом уровне и должны соответствовать ей кадрово, технологически. Поэтому и задачи перед нами стоят сложные. Постоянно обучаем кадры и по медицине, и по управлению ею, чтобы все новые веяния было возможно применять. Ужесточение лицензионных требований к оказанию помощи заставляет постоянно обновлять материально-техническую базу - в старых, приспособленных зданиях невозможно оказывать высокотехнологичные услуги. И само население ждет от нас все больше. Люди больше не желают стоять в очередях, мучительно добывать какие-то справки, неделями дожидаться диагностики… Все это диктует новые принципы работы.

- Какова сейчас общая картина со здоровьем воронежцев? Достаточно ли высок у нас уровень диагностики?

- Официально общий уровень проблем в медицине постепенно снижается. Причина - наметившийся рост первичной выявляемости заболеваний, связанный именно с успехами диагностики. Раньше многие методы были недоступны для широких масс. Сейчас картина меняется. Может показаться, что число больных выросло. Но больше их не стало. Просто многие проблемы со здоровьем стали выявлять на ранних стадиях и лечить, не допуская запущенных форм. В данном направлении хорошо работает наш диагностический центр. Совсем недавно центр получил крупную партию новейшего оборудования. Здесь хорошо поставлена амбулаторная хирургия, занимаются централизацией лабораторных исследований. Они отвечают в целом за контроль и развитие первичной медико-санитарной помощи в регионе, что позволяет всему нашему первичному звену работать на довольно высоком уровне.

.

- Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2012 г.) назвал профилактическую медицину приоритетной. Как развивается у нас это направление?

- Выявление заболеваний на ранних этапах подразумевает сознательность самого населения. Когда человек хочет знать, что делать, чтобы болезнь не усугублялась, и выходит на первый план профилактика. В целом люди стали больше интересоваться профилактикой заболеваний, здоровым образом жизни. В регионе сегодня повсеместно работают центры и кабинеты здоровья - так называемое первичное звено. Роль их в структуре здравоохранения растет. Чтобы приблизить к пациентам квалифицированную помощь, департамент активно взаимодействует с районными администрациями. В диагностический центр и облбольницу в назначенные дни спецтранспорт из районов привозит пациентов на обследование. В рамках проекта «Живи долго» департаменты здравоохранения, соцзащиты, образования, управления спорта проводят массу мероприятий. Они связаны с темой здорового образа жизни, уходом за пожилыми людьми, образовательными проектами в школах, спортивными мероприятиями. В районах, на предприятиях, в торговых центрах, во время массовых праздников медики регулярно устраивают акции, где проводят обследования жителей. Так удается выявлять заболевания у тех, кто в обычной жизни «по врачам не ходит». А здесь люди подходят к медикам и задают вопросы. В таких акциях участвуют высококвалифицированные специалисты диагностического центра, областных медучреждений, онкодиспансера, у которых можно получить серьезную консультацию.

- Алексей Гордеев в бытность губернатором фактически курировал развитие онкологической службы в регионе. Останется ли это темой номер один?

- Безусловно. В рамках адресной инвестиционной программы уже определена площадка под строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера, решен вопрос о финансировании. Надеемся начать строительство в 2019-м. Зарезервировано почти 400 млн. рублей на ремонт поликлиники онкодиспансера, что выведет ее на новый уровень амбулаторной помощи.

.

- Леонид Рошаль в качестве главных проблем российской медицины назвал нехватку кадров и недоступность помощи в отдаленных районах. А как у нас?

- Мы эти проблемы активно решаем. Продолжаем программу «Земский доктор»: выпускникам медакадемии и врачам до 50 лет, приезжающим работать в село, выплачивают по 1 млн. рублей. В начале 2018-го запустили программу «Сельский фельдшер», ее участники получают 500 тысяч рублей. По договоренности в ВГМА имени

Н. Н. Бурденко после целевой подготовки выпускники возвращаются в свои районы, где обязаны отработать врачами не менее трех лет. Деньги на это выделяются большие, число целевиков на каждом курсе -

десятки. Недостатка же в медсестрах в районах сегодня практически нет - штаты укомплектованы на 90%.

.

- Какие технологии активно внедряются в воронежской медицине?

- В первую очередь - связанные с лечением болезней кровообращения. Сейчас, например, в рамках нацпроектов планируем оснастить районные больницы оборудованием для проведения ангиографии, коронарографии, стентирования.

На повестке дня - создание межрайонных онкологических кабинетов.

Все доступнее для воронежцев становится телемедицина. Наша обл-

больница и 32 района области давно подключены к данной системе. А с выходом необходимых законов ее можно развивать и дальше - в рамках федерального проекта подключить к телесистеме не только основные корпуса, но и вспомогательные учреждения.

В рамках информатизации планируем объединить в общую сеть все медицинские организации (чтобы улучшить и управляемость, и хранение медицинской информации), а также подключить все наши организации к центральному архиву медицинских изображений и к центральной лабораторно-информационной системе, чтобы все они могли обмениваться исследованиями. На информатизацию у нас большие планы. Это будет скачок и в медицине, и в управлении.

.

- Какие возможности есть сегодня у наших медиков для обучения, обмена опытом?

- Это и курсы повышения квалификации, и различные конференции, регулярно проходящие в Воронеже практически по всем специальностям. Воронеж сегодня - признанный центр по обучению методологии в ЦЧР. Когда речь идет о технологиях лечения, Воронеж - очень посещаемое место для наших соседей. Это касается системы родовспоможения и нашего перинатального центра, первой помощи по инфарктам и инсультам - тут востребован наш региональный сосудистый центр. У нас федерального уровня успехи по лечению расстройств аутистического спектра: специалисты приезжают в Воронеж со всей страны, чтобы ознакомиться с методами лечения детей. Как развивать кардиохирургию? Приезжайте, учитесь в Воронеже. Как наладить первичную медпомощь - посмотрите, как это делают в нашем диагностическом центре. То есть за опытом организации медицинской службы приезжают сегодня к нам - у воронежских медиков есть чему поучиться.

.

Более того, наши клиники становятся все более привлекательными для иностранных граждан. Наш кардиохирургический центр хорошо знаком в Европе. Пациентов, которые раньше рвались за границу, теперь оперируют в Воронеже. Высоко держат планку наши стоматологи, лечиться у них приезжают и из столицы, и из ближнего зарубежья, и «стоматологические туристы» из дальних стран. Думаю, в рамках нацпроекта по доступности медицинского туризма мы выведем эту тему на новый уровень.

- Какие еще вопросы сегодня в списке самых важных для департамента?

- В этом году у нас была масса событий, которые входят в завершающую стадию. Мы оснастили медучреждения машинами скорой помощи: областные, городские и районные больницы получили

95 автомобилей. Заканчиваем первый этап программы ремонта детских поликлиник, рассчитанный до 2020 года. Есть большие планы по строительству и реконструкции объектов. В ближайшее время это введение в строй поликлиники в Шилово, пристройки для поликлиники областной офтальмологической больницы. За последние

4 года построено более 127 новых медицинских объектов, из них 117 здания врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника в Бутурлиновской райбольнице и Митрофановская участковая больница в Кантемировском районе. Закончено проектирование стационара в Кашире. Продолжается строительство

22 врачебных амбулатории и ФАПов, проектирование стационаров в Борисоглебской, Бутурлиновской и Калачеевской районных больницах. В ближайшие

3 года планируется строительство и реконструкция 60 объектов, в их числе: 100-коечный корпус детской больницы №1 для размещения лор-отделения с хирургическим блоком и отделения детской онкологии и гематологии с отделением аутотрансплантации костного мозга, здание бывшей 17-й больницы и областной офтальмологической поликлиники, а также 3 подстанции скорой помощи. Идет проработка проектов

6 поликлиник в Воронеже и области. С большой надеждой мы ожидаем начала реализации нацпроекта «Здравоохранение». Из 8 обозначенных в нем проектов Воронежская область будет участвовать в семи. Федеральное финансирование здесь составит до 98%. Для всех регионов это будет второе дыхание после модернизации 2011 - 2013-х годов -

появится возможность переоборудования, дооснащения медицинских организаций, осуществление строительства объектов здравоохранения и т. п. По каждому из семи проектов у нас уже расписаны дорожные карты с указанием объектов, которые ждет модернизация. Следующий год мы ожидаем с большими надеждами и планами…

.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Васильевич Щукин родился в 1975 году в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района Воронежской области. Выпускник ВГМА им. Н. Н. Бурденко и Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

Кандидат медицинских наук. До прихода в правительство региона возглавлял Территориальный центр медицины катастроф (2005 - 2007 годы), Семилукскую ЦРБ им. А. В. Гончарова (2007 - 2010), Воронежскую областную клиническую больницу № 1 и одновременно Семилукский муниципальный район - был председателем Совета народных депутатов (2010 - 2015). С сентября 2015 года - руководитель департамента здравоохранения Воронежской области.

Автор Михаил БОБРЫШЕВ.