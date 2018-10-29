Воронежский опыт подготовки медиков со школьной скамьи переняли в Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-29T13:16:13+03:00

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Председатель Воронежской областной Думы, глава Попечительского совета медицинского университета Владимир Нетёсов встретился с участниками инновационного образовательного проекта, в котором задействовано уже 5 школ региона.

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Владимир Нетёсов и ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко побывали на практических занятиях школьников, которые проходят на базе вуза.

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Медицинские классы открылись в новом учебном году по инициативе Попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета. В Воронеже участниками проекта стали «Лицей №1» и «Лицей №2», школа №28, гимназия имени Платонова и «ВУВК им. А.П. Киселева». Заинтересовались проектом и в Липецкой области – Воронежский медуниверситет помог открыть медицинские классы в трех школах соседнего региона.

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Обучение в медицинских классах рассчитано на два года старшей школы. За это время ребята углубленно изучают профильные предметы, а также анатомию, физиологию и основы медицины. Такой формат обучения поможет школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии. Тем более, что занятия проводятся не только в стенах школы, но и на кафедрах медуниверситета, в стационарах и поликлиниках, где школьники в качестве волонтеров помогают медицинскому персоналу в уходе за пациентами, общаются с врачами на интересующие их темы, наблюдают за ходом лечебно-диагностического процесса.

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Как сообщил ректор ВГМУ Игорь Есауленко, кроме занятий в медицинских классах школьники региона занимаются еще и в действующих в вузе просветительско-образовательных проектах – «Школа медицинских знаний» и клуб «Юный медик». Здесь ребят ждут лекции, семинары по актуальным вопросам медицины, мастер-классы, экскурсии, а также научная и исследовательская работа. А в рамках олимпиад, проводимых вузом, абитуриенты могут получить дополнительные баллы к тем, которые они набирают во время Единого государственного экзамена.

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– К сожалению, сегодня большинство абитуриентов ориентировано на те предметы, которые необходимо сдать при поступлении в вуз. Мало кто занимается вопросами именно профориентации, подготовкой к той специальности, которую они выбирают. Поэтому по инициативе Попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета, при поддержке председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, мы запустили проект по созданию медицинских классов.

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В начале года мы подписали договор с департаментом здравоохранения, департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и университетом. Усилить школьную подготовку, привить такие качества, как милосердие, сострадание, гуманизм – это как раз задача нашего проекта. Мы считаем, что готовить наших абитуриентов к врачебной специальности надо широко, базируясь не только на тех знаниях, которые необходимы для поступления, но и на знаниях медицины, которые расширяют кругозор наших абитуриентов и позволяют войти в профессию уже подготовленными людьми, – подчеркнул ректор ВГМУ Игорь Есауленко.

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Владимир Нетёсов отметил, что в последние годы в Воронежской области проделана большая организационная и законодательная работа по развитию системы здравоохранения, осуществлялась масштабная поддержка основных его направлений.