Андрей Разин: Планирую прощальный тур "Ласкового мая" к 50-летию группы

СЕГОДНЯ 21:11 2018-10-28T22:12:12+03:00

На гастролях в Воронеже продюсер культового коллектива рассказал еще о конфликте с Аллой Борисовной, а также о том, что думает о современных артистах

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На днях в Воронеже снова пели «Белые розы» - Андрей Разин исполнил хиты «Ласкового мая» в арт-шоу-ресторане «Балаган-сити». Разин считается одним из самых успешных музыкальных продюсеров нашей страны. Ему удалось раскрутить группу из воспитанников детских домов за короткий срок, и именно ему пришла в голову идея запустить на гастроли по стране коллективы-двойники, чтобы покрыть спрос на концерты группы, ведь песни знали по кассетам, но не видели артистов живьем. О том, как это было, о конфликте с Аллой Борисовной, а также о том, что думает продюсер о современных артистах, Разин рассказал «Комсомолке».

ЕЩЕ НЕ ВСЕМ ПЕСНЯМ «ЛАСКОВОГО МАЯ» ДАЛИ ХОД

- У меня было много проектов (в том числе, группа «Мираж»), но я их все отмел, выбрав проект-долгожитель: «Ласковый май» может работать 50 лет. У меня еще не все осуществлено. В следующем году снимаю второй художественный фильм про «Ласковый май», продолжение. Будет еще третий фильм, через 15 лет - когда исполнится 60 лет Юре Шатунову, сейчас ему 45. И когда я сделаю третий фильм, у нас будет пятилетний прощальный тур - к 50-летию группы «Ласковый май», - признался Андрей Разин. - То есть получается, мы закончим свою деятельность только через 20 лет. И останется она только в виде песен. Сейчас у нас с Юрой Шатуновым 220 песен. Мы еще не спели 80 песен - растягиваем, вводим в строй в год по несколько песен, написанных 30 лет назад: Юра Шатунов по 3-4 песни, а я - по 1-2 в год. Рассчитываем, что группа «Ласковый май» к 50 годам существования запишет окончательно 300 песен, сделает три фильма. На сегодня у нас 2998-й концерт. А будет - около 4000 концертов. И проданных билетов у нас сегодня 68 млн. И мы хотим добиться цифры 100 млн проданных билетов. Мы издали 200 млн виниловых дисков, 300 млн кассет. Вот такие показатели у группы «Ласковый май», которые я запланировал и практически перевыполняю план. Я их озвучивал в фильме «Почем нынче Ласковые», его можно в интернете посмотреть - я все это предсказываю в 1989 году. Сегодня 2018 год, и вы можете посмотреть съемки 30-летней давности. Из того, что я говорил тогда, уже многое осуществилось.

БЫЛО 67 ГРУПП-ДВОЙНИКОВ «ЛАСКОВОГО МАЯ»

- Вы запускали по стране с гастролями 20 групп-двойников «Ласковый май»?

- Нет - 67. Потому что продать 47 млн билетов на одну группу просто невозможно. Один дворец спорта вмещает всего 10 тысяч.

- Вы с Аллой Пугачевой соревновались?

- Пугачева собрала всех самых востребованных артистов, мы сказали, что мы с Шатуновым популярнее всех звезд СССР, на что она сказала, мол, это бред сумасшедшего и Разина надо отправлять в психбольницу. Я пришел в «Олимпийский», узнал, сколько она работает концертов, оказалось, 13 представлений в декабре. Я говорю: как у нее заканчиваются, продавайте на меня с Шатуновым в этом же зале. Она продала 13 концертов, на 14-й уже не собрала. Я продал 17 аншлагов. И сказал: «Алла Борисовна, у вас в концертах участвовали 30 звезд, включая Ротару, Вайкуле, Лещенко, Преснякова. А у нас один Юра, и мы собрали 17 аншлагов, так кто популярнее, вы или я?» Она сказала, что это случайно, только в этом году. Мы повторили это на следующий год, и так пять раз. И каждый год у нас увеличивалось количество концертов. Тогда Пугачева сказала, что больше в «Олимпийском» вообще выступать не будет. Обиделась, уж не знаю, на что, на стены, наверное. И ушла выступать с этой площадки в концертный зал «Россия». Соревноваться с Разиным бесполезно, я все уже доказал.

- Конечно, когда вы представлялись племянником Михаила Горбачева.

- В начале октября 2018 года вышла программа «Привет, Андрей», где было сказано, что не я представлялся, а мама Михаила Сергеевича, Мария Пантелеевна Горбачева, когда у нее заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Владимир Севрук спросил на ушко: «Кем доводится вам этот заместитель председателя колхоза, которому всего лишь 21 год?» На что мама Горбачева ему на ушко сказала: «Это наш племянник». И с тех пор пошло. Я сразу попал в Москву, мне дали тут же квартиру, назначили секретарем комсомольской организации МГТУ имени Баумана, дали прописку. И я стал государственным деятелем. После вот этого «на ушко». И когда все начали говорить, что эту байку придумал я сам, меня это так возмутило, что я в отместку сделал песню «Дядя Миша, ты мой дядя дорогой, неужели ты не слышишь, как ругают нас с тобой». Мария Пантелеевна Горбачева попросила Севрука, чтобы он показала эту песню в 1989 году по Центральному телевидению. И когда я спел эту песню по ТВ, Михаил Сергеевич позвонил маме и сказал: «Мам, ну, это уже слишком». И это был единственный его недоброжелательный звонок.

ГОРЖУСЬ СРАВНЕНИЕМ С ОСТАПОМ БЕНДЕРОМ

- Некоторые вас называют великим комбинатором, вы себя им ощущаете?

- Мне понравилось, когда Михаил Горбачев вышел с премьеры моего первого художественного фильма «Ласковый май», его окружили три десятка журналистов, у всех был один вопрос: «Михаил Сергеевич, это правда - все, что сейчас показали?» Он минуту думал, все замерли, что же будет? Он сказал: «Талантливый подлец, талантливый». Ему кто-то ответил, мол, Остап Бендер тоже был талантливый. А еще кто-то крикнул: «Бендер - придуманный образ, а Разин - настоящий». А еще мне нравится другая формулировка. Меня настолько ненавидел Артемий Троицкий, когда ему дали слово в пресс-клубе на Центральном телевидении в 1989 году, он аж заикаться стал, говоря, какой я плохой. А кто-то сказал, что Разин - наш современный Остап Бендер. Так Троицкий аж заикаться стал в прямом эфире, мол, не Остап Бендер, а Остап Бендер - это сын Разина. Я горжусь, что меня сравнивают с таким прекрасным образом, который придумали Ильф и Петров. Я, кстати, живу в доме, где они жили и писали это произведение. Мне это приятно.

- Какие у вас сейчас поклонники?

- Девчата, которым 30 лет назад было 14-15, они все воспитались на нашей музыке очень хорошо: они не курящие, не гулящие, семьянинки и рассказывают, что у них по 2-3 детей, все счастливы. И до сих пор слушают «Ласковый май». Им привили эту музыку. А раз слушают «Ласковый май», значит, дети добрые, не агрессивные, не ушли в наркотики. Это люди культурные, воспитаны правильно. Мы всю ту грязь - наркоту - никогда не поддерживали. Те 47 млн билетов, которые мы продали на «Ласковый май» с 1988 года по 1992 год, я считаю, это золотая молодежь. Ныне к нам приходят уже их потомки.

ТЕ, КТО ЛЮБИТ «ЛАСКОВЫЙ МАЙ», НИКОГДА НЕ БУДУТ СЛУШАТЬ ГАДКУЮ МУЗЫКУ

- В 1987 вы смогли распознать, что Шатунова ждет успех. Сейчас кому предрекаете из молодых популярность?

- Они испорчены все - интернетом, западной музыкой. В нашей стране восприятие музыки держалось на том, что коммунисты не разрешали ее много слушать. У нас были только 30-минутная «Утренняя почта» по субботам, радио Маяк с передачей «В рабочий полдень», где давали немного музыки, и в воскресенье в полночь, когда вся страна спит, готовясь к рабочей неделе, - «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Был везде балет, классика, народная музыка, а эстрады не было. Когда все ходы-входы на нашу эстраду были перекрыты, появился я, нареченный племянником генсека, я понял, что это моя публика, моя страна, и никуда она от меня не денется. Я придумал себе музыку, исполнителей, взял одного автора, который написал мне 300 песен, и стал самым популярным в стране. А когда страну открыли, весь этот хлам с Запада хлынул к нам, вся молодежь стала испорченной. Она выросла на этих непонятных звуках. Особенно меня раздражают волосатые немытые рэперы, и это еще называют музыкой! На чем еще держится наша эстрада - на моих фанатках и на их детях. Потому что те, кто слушал «Ласковый май», никогда не позволит своим детям слушать эту гадкую музыку.