Сергей Лукин: «В Воронежской области проводится последовательная социальная политика, направленная на оказание адресной помощи»

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-26T02:43:58+03:00

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В рамках «правительственного часа» Максим Топилин проинформировал парламентариев о ходе реализации государственной программы по социальной поддержке граждан. Глава ведомства сообщил, что за период с 2013 до 2020 года объём финансирования соцподдержки составляет 13,7 триллионов рублей. «В 2018 и 2019 годы мы выходим на сумму в два триллиона рублей – это и федеральный бюджет, и внебюджетные источники», — заявил министр. По его словам, данная программа служит основным инструментом улучшения системы социального обслуживания россиян. Министр отметил, что за последний год в результате тех мер, которые реализованы с её помощью, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в стране сократилась на 1,1 млн. человек. «Надеемся, что эта тенденция будет закреплена, и здесь основным источником роста должно быть увеличение заработных плат и социальных трансфертов, которые предусматриваются новыми законами», – добавил Максим Топилин. Он сообщил, в частности, как идёт работа, направленная на повышение качественного уровня обслуживания граждан пожилого возраста в социальных заведениях, а также — обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях.

Представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин подчеркнул в своём комментарии, что повышение уровня жизни населения и борьба с бедностью входят в число приоритетов Правительства региона. По итогам прошлого года, уровень бедности в Воронежской области – один из самых низких в Российской Федерации. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 9,5% (это четвертый результат по стране). «Основная задача в сфере соцзащиты – выполнение обязательств перед населением, – добавил парламентарий. – Господдержку в виде различных социальных выплат в регионе получают уже 800 тысяч жителей. В ближайших планах органов региональной власти – модернизация системы помощи гражданам с целью переориентировать её на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся». Кроме того, активнее будут привлекаться НКО. В Воронежской области запланирована реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Это означает патронатное обеспечение, оказание медицинской помощи на дому, внедрение механизмов семейного ухода. В ближайшие четыре года на реализацию данного проекта будет направлено 1,5 млрд. рублей.

Член Совета Федерации Сергей Лукин отметил, что в регионе существует 800 различных мер социальной поддержки. «В рамках национального проекта «Демография», до 2021 года на территории Воронежской области будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, – заявил парламентарий. – На ближайшие два года в Воронежской области поставлена задача полностью ликвидировать дефицит мест в детских садах региона. Средства для этого поступают из бюджетов всех уровней. Так из федеральной казны на реализацию мероприятий по созданию мест для детей в возрасте до 3 лет нашему региону уже выделен 1 млрд. 400 млн. рублей». Воронежская область стала получателем крупнейшего межбюджетного трансферта на создание ясельных групп среди субъектов РФ. Наш регион активно участвует в данном федеральном проекте и выполняет все условия, необходимые для предоставления средств из бюджета. Главные требования – существование региональной программы по созданию дополнительных мест и наличие в бюджете области ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства.

Парламентарий уточнил, что создание дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, в том числе для детей раннего возраста, будет осуществляться путём строительства (запланировано возведение 15 новых объектов), а также выкупа, капитального ремонта зданий, развития вариативных форм дошкольного образования. Этот комплекс мер позволит к 2021 году полностью решить проблему доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Местами в ясельных группах будут обеспечены как минимум 2,5 тысячи воронежских малышей. Всего в регионе появится более 4 тысяч новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

«Президент России Владимир Путин назвал главной задачей повышение качественного уровня жизни всех россиян и благосостояния каждого гражданина нашей страны. Глава государства призвал нас приложить максимум усилий для укрепления социальной защиты всех, кто в этом нуждается. И в нашем регионе проводится последовательная социальная политика, направленная на оказание адресной помощи семьям с детьми, малоимущим и пожилым людям», – отметил член Совета Федерации Сергей Лукин.

Ирина Размустова