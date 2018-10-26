Выходные в Воронеже: Джазовая провинция, балет, шоу слонов

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-26T01:22:24+03:00

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МНОГО ДЖАЗА

26 октября в Воронеже стартует 23-й фестиваль «Джазовая провинция». Программу его концертов можно посмотреть здесь.

На открытии форума в филармонии выступят Stooges Brass Band из Нового Орлеана (где зародился американский джаз), дуэт Gypsy Fusion (Испания), который привезет программу, на которую вдохновили цыганские мелодии и песни Испании, Индии, Африки и Бразилии, а завершит вечер трио, состоящее из Леонида и Николая Винцкевичей и Бориса Андрианова, которые представят программу «Бах в Джазе». Начало в 19.00.

Борис Андрианов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛАСКОВЫЙ МАЙ

26 октября в Воронеж приедет Андрей Разин. Продюсер легендарной группы «Ласковый май», под хиты которой плакали миллионы девчонок по всей стране, выступит в арт-шоу-ресторане «Балаган-сити». В программе культовые композиции «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Лето», «Старый лес». Начало в 19.00.

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БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Воронеже завершается фестиваль, посвященый 60-летию творчества Владимира Васильева. Воронежцы могут бесплатно увидеть две выставки, посвященные творчеству мэтра. В Доме журналистов и театре развесили множество фотографий, запечатлевших лучшие моменты карьеры выдающегося танцовщика и хореографа. Кроме того, любители искусства успеют еще насладиться балетами.

26 октября в 19.00 показ проекта современной хореографии «Творческая мастерская Владимира Васильева» (на тему творчества писателя Андрея Платонова).

27 октября в 17.30 концерт артистов хора в театральном фойе. В 18.00 гала-концерт фестиваля с участием приглашенных солистов ведущих театров России и балетной труппы воронежского театра.

Владимир Васильев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШОУ СЛОНОВ

С 27 октября в Воронеже начнутся гастроли новой цирковой программы «Шоу слонов». Номера с индийскими слонами, арабскими скакунами и пони привезет к нам Цирк братьев Гертнер. Цирковая династия из Германии под руководством

Кристиана Гертнера соединяет в своем творчестве великие традиции циркового искусства и высочайшее мастерство исполнения. Им аплодировал весь мир!

В новой программе кроме гостей из Германии воронежцы увидят смешанную группу животных в номере «Веселые ритмы», попугаев ара и какаду, а также королевских пуделей, которыми руководит Наталья Борк. В представлении также включены номера воздушных гимнастов, акробатов, и, конечно же, веселых клоунов.

Цирк - это риск, преодоление страха, сила воли, снятие масок. А еще творение красоты, музыка, неподдельное взаимодействие человека и природы… И именно здесь проявляется истинное совершенство и могущество человека - без уничтожения тех, кто служит ему....

Гастроли продлятся по 2 декабря. Первые представления пройдут 27 октября в 16.00 и 28 октября в 12.00. Вход для детей до 3-х лет бесплатный - в сопровождении взрослых и при предъявлении свидетельства о рождении.

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ПО-ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

27 октября в детском и семейном культурно-досуговом центре «Нелжа.ру» покажут новую игровую программу-путешествие «По-щучьему велению…». Ребята смогут попасть в настоящую сказку вместе с неугомонной Олесей Куралеськиной и узнать, что знания бывают не только полезными, но и интересными. Увлекательный квест включает в себя театрализованное представление с любимыми героями Бабой Ягой и домовенком Кузей, зрелищное шоу физических опытов, самодвижущуюся русскую печь, мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике декупаж, а также, традиционное чаепитие со сладостями.

Программа рассчитана на ребят от 5 до 12 лет и длится 1,5 часа. Начало в 16.00. с. Нелжа, ул. Лесная, 40.

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КРАСОТА КЛЕТОК

«Галерея в «Галерее» открывает очередную выставку. 26 октября на 2-м этаже в новом атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова разместится экспозиция «Человек под микроскопом». Это проект доктора биологических наук, профессора психологии ВФ МГЭУ Юрия Щербатых. Работая на кафедре гистологии Воронежского медицинского университета, он был так впечатлен красотой человеческого тела на микроуровне, что решил запечатлеть ее красками на холсте.

Экспозиция представит картины, на которых изображен внутренний мир человека, видимый под микроскопом. Юрий Щербатых посвятил выставку известному воронежскому гистологу, основоположнику научного направления по изучению факторов космического полета на регуляторные системы организма Александру Должанову.

Во время работы выставки автор проведет несколько встреч, на которых не только расскажет о своих картинах и даст пояснения по поводу устройства тела человека на клеточном уровне, но ответит на вопросы по темам «Как оставаться молодым и жить долго (психология долголетия)», «Как научиться быть счастливым и справляться со стрессами».

Выставка «Человек под микроскопом» продлится по 15 ноября, вход свободный.

МИР СТОИТ НА МАСТЕРАХ

В Воронеже открылась XIII выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах».

Более сотни умельцев представили в Доме губернатора (пр.Революции, 22) около 800 поделок в техниках исконных народных промыслов и художественных ремесел, таких как обработка дерева и глины, вышивка, ткачество, пуховязание, бисероплетение, войлоковаляние, лозоплетение, лоскутное шитье, ковроткачество, куклы в традиционном народном костюме.

- На ярмарке можно будет увидеть самотканые ковры, яркие рушники, плетеные изделия от корзин до мебели, ажурные пуховые платки, глиняные свистульки и украшения из бисера. На выставке пройдут открытые мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и традиционной текстильной куклы, ткачеству, представят работы победителей конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни, а также выступят фольклорные коллективы Воронежа, - сообщают организаторы.

Выставка «Мир стоит на мастерах» продлится до 8 ноября, вход свободный.

НА КИРОВА - ЧЕТЫРЕ ХУДОЖНИКА

В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка, посвященная творчеству четырех воронежских художников второй половины XX века. На стенах картины Николая Пичугина и Андрея Хазарова (в этом году им исполнилось бы 100 лет), Николая Тулупова (ему бы было 95) и Юрия Санина (ему бы исполнилось 80 лет).

Биографии мастеров во многом сходны для целого поколения советских художников, нашедших свое призвание накануне Великой Отечественной и чья молодость пришлась на суровые военные годы, а профессиональная учеба по этой причине либо не состоялась, либо была прервана. Во многом творческие поиски и устремления художников, работавших в разных жанрах, также были характерны для большинства представителей искусства советской эпохи.

На выставке представлены тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Посмотреть ее можно по 13 ноября включительно, вход свободный.

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.