Электронные больничные: что это?

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-25T17:09:31+03:00

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Во вторник, 23 октября в Воронеже состоялся круглый стол с участием представителей Фонда социального страхования, Департамента здравоохранения Воронежской области, городских больниц, Главного бюро медико-социальной экспертизы, IT-специалистов и работодателей. Тема обсуждения – «Новые электронные сервисы и цифровизация системы социального страхования». Среди внедряемых новаций - порядка 20 различных сервисов, направленных на повышение качества нашей жизни. Это, например, электронный родовой сертификат, цифровой юрист, калькулятор пособий, социальный навигатор. Также к реализации планируется электронная схема компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации инвалидом, электронные путевки на санаторно-курортное лечение, социальный чат-бот и др.

На данный момент Воронежское отделение Фонда уже работает в нескольких перспективных направлениях: электронный документооборот, «СМС-информирование» работодателей, проект «Открытый контракт», «Калькулятор пособий on-line», «Социальный персональный навигатор для детей-инвалидов». Драйвером среди нововведений является электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Кратко

С 1 июля 2017 года в больницах и поликлиниках Воронежской области действуют электронные больничные. По-другому их называют ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности. По своей юридической силе они равны обычным бумажным больничным.

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- Во многих странах это уже реализовавшийся формат. Более того, в странах Прибалтики у людей нет альтернативы электронным больничным, - рассказал Юрий Остапенко, управляющий Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. - У нас пока что свободная реализация проекта, но надеемся, что людей, которые пользуются этой услугой, станет еще больше.

Цифры

- В настоящее время около 8 тысяч работодателей Воронежа и области заявили о своем желании работать с ЭЛН. Это около 15% от общего числа страхователей, осуществляющих выплату пособий, - рассказала Ольга Стаканова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством РО Фонда социального страхования РФ. - И около трёх с половиной тысяч работодателей уже приступили к работе по оформлению электронного листка.

В Воронеже 111 из 129 медицинских организаций выдают ЭЛН. 25 из них - частные клиники. К настоящему моменту в Воронежской области оформлено более 102 тысяч электронных больничных.

Преимущества

Работник может отследить сведения о больничных листках и выплатах в своем личном электронном кабинете. При этом он затрачивает меньше времени на оформление больничного, а врач – на выписку листка нетрудоспособности. В оформлении ЭЛН трудно ошибиться, а подделать его практически невозможно. Кроме того, ни работодателю, ни больнице не нужно хранить бумажные бланки.

- Сначала было непонятно, как работать с этой программой – признается Антонина Дорохина, заведующая корпусом №2 БУЗ ВО «Воронежской городской клинической поликлиники №1». – Но к нам приходили специалисты Фонда социального страхования, помогали докторам. И теперь для врача сложности в оформлении ЭЛН нет. Это делается за 1-2 минуты.

Как это работает

Прежде всего, работодатель и медицинская организация начинают взаимодействие с ФСС России. Гражданин дает письменное согласие на оформление ЭЛН. Он сообщает номер своего СНИЛС медицинской организации, а потом номер ЭЛН – работодателю. Когда человек обращается в больницу, врач запрашивает номер ЭЛН в ФСС, подписывает его специальными электронными подписями и отправляет обратно в ФСС. Работодатель, зная номер ЭЛН своего сотрудника, находит его в базе и выплачивает пособие.

Есть к чему стремиться

- К сожалению, ещё не все страхователи работают с ЭЛН, - рассказывает Светлана Громак, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУЗ «Клиническая больница N33» ФМБА. - Поэтому приходится выяснять, кому можно выдать электронный больничный, а кому нужно бумажный. Работники тоже часто не знает, принимает ли его организация ЭЛН. Поэтому нужно донести до страхователей, что это удобная система и ею нужно пользоваться.

По мнению Юрия Остапенко, ускорить процесс взаимодействия между участниками электронного документооборота поможет переход всех медицинских организаций на единую платформу. Как сообщил Сергей Костин, замначальника общего отдела Департамента здравоохранения Воронежской области, до конца года планируется внедрение модуля ЭЛН в региональной медицинской информационной системе. Это будет способствовать автоматическому заполнению практически всей необходимой информации о пациенте, а, значит, и более оперативному оформлению электронных больничных.