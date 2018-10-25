Вадим Кстенин: «Благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-25T16:04:43+03:00

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Глава города Вадим Кстенин встретился с активом воронежского городского Совета ветеранов. Мэр отвечает заранее на все вопросы, которые приходят в его адрес, но непосредственный контакт помогает обговорить те моменты, о которых не сказано в письмах. Основными темами стали проблемы городского хозяйства и благоустройства, ЖКХ и воспитания молодого поколения.

Член президиума Совета ветеранов Олег Путинцев заметил, что нужно активизировать работу со студентами вузов и учащимися средних школ. Особенно это важно в свете приближающегося 75-летия Победы. Его коллега Рафкат Валиулин напомнил собравшимся и о ещё одном приближающемся юбилее: Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в ноябре 2020-го года отметит вековой юбилей. И это ещё один повод усилить работу по патриотическому воспитанию с представителями молодого поколения.

Следующей темой стало благоустройство городских улиц. Как отметил мэр, приезжающие из других городов люди часто хвалят Воронеж, отмечая, что уровень благоустройства, состояние городских улиц за последнее время значительно улучшилось. Правда, сами горожане далеко не всегда видят и ценят работу предприятий городского хозяйства.

– У меня часто сердце кровью обливается, когда я вижу, что убранная накануне территория быстро замусоривается. Важно, чтобы воронежцы относились с уважением к труду тех, кто ночами убирает для них городские улицы и площади, – отметил мэр.

Член Совета ветеранов Евгений Воробьев обратил внимание, что слишком мало внимания уделяется обустройству пешеходных зон. Получается, проезжая часть отремонтирована, а тротуар рядом – в неудовлетворительном состоянии.

– Вопрос в точку. К сожалению, как бы нам ни хотелось, благоустроить одновременно все тротуары мы не можем. Для нас сейчас очень важно к 2020-му году – юбилею Победы – обустроить центральную улицу города в комплексе с нашим главным мемориалом – площадью Победы. Сейчас висят провода, тротуары замощены «разнокалиберным» булыжником… Поэтому в следующем году надо обязательно привести в порядок пешеходную зону главной магистрали, а на площади Победы будет благоустроенное общественное пространство с фонтаном, соответствующим по стилю и формату особому статусу этого святого места. А дальше будем продолжать работу на остальных улицах. Я считаю, что сегодняшнее благоустройство Воронежа не соответствует статусу города-миллионника, и этот перекос мы будем исправлять. За неполный год многое сделано, но еще больше предстоит сделать в следующие 4-5 лет, - сказал Вадим Кстенин.

Множество вопросов касались обеспечения людей старшего поколения медицинской помощью, на них ветеранам подробно ответила приглашенная главой города на эту встречу заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Наталия Нехаенко.

– Решение каждого вопроса возьму на контроль. А те из них, которые не входят в компетенцию администрации города, будем обсуждать с областными структурами, выходить с предложениями, чтобы во взаимодействии найти варианты решения, – отметил глава города Вадим Кстенин. – Я готов встречаться с вами ежеквартально или чаще, если потребуется, а также призываю сразу, не дожидаясь следующего мероприятия, сообщать мне о проблемах, информировать об инициативах, направленных на улучшение жизни всех воронежцев.