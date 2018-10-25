Воронежцы купили 12 годовых абонементов на платную парковку

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-25T15:51:56+03:00

Всего же с 15 сентября система принесла 8 миллионов рублей

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На совете Думы и.о. руководителя городского управления транспорта Сергей Латынин выступил с докладом о функционировании платных парковок. Напомним, что в октябре прошлого года между администрацией Воронежа и ООО «Городские парковки» было заключено концессионное соглашение на 10 лет по созданию и эксплуатации системы управления платными парковками на территории нашего города.

За прошедший год концессионером проведена следующая работа:

– реконструкция объекта капитального строительства (Пирогова, 87);

– разработка проектов организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки, установка соответствующих дорожных знаков;

– приобретение трех видов средств фотофиксации – стационарные, автомобильные комплексы и портативные устройства;

– приобретение и монтаж паркоматов;

– разработка и внедрение парковочного портала и мобильного приложения.

Общий объем инвестиций – 115 млн. рублей. Средства, собираемые от размещения автомобилей на платных парковках, будут поступать в бюджет города – 25% от всех платежей на период окупаемости проекта (ориентировочно 5,5 лет) и 40% в последующие годы.

Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц. Создано 6000 мест. При этом 10% мест – 600 – для инвалидов.

Работают парковки в будни с 8:00 до 20:00, причем размещение на 15 минут бесплатное. В выходные, праздничные дни, а также в будни с 20:00 до 8:00 платить тоже не нужно.

Предусмотрены бесплатные парковочные разрешения для инвалидов (и их законных представителей), участников Великой Отечественной войны и узников (и их законных представителей), а также льготные разрешения резидентам (1800 рублей в год).

Есть 3 вида абонементов: суточный – 400 рублей, месячный – 4500 рублей, годовой – 50,2 тысячи рублей.

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– Изначально была установлена почасовая тарификация, однако в настоящее время оператором реализована возможность применения поминутной тарификации, с возвратом остатка денежных средств на виртуальный парковочный счет, – отметил Сергей Латынин.

Действует несколько видов оплаты:

– через парковочные автоматы, всего их установлено 20;

– посредством отправки смс-сообщения на короткий номер;

– через специальное мобильное приложение;

– через личный кабинет на официальном сайте «Парковочное пространство Воронежа».

Дополнительно оператором реализована возможность оплаты через банкоматы ПАО «Сбербанка» и через «Сбербанк-Онлайн». Кроме того, для тех, кто по той или иной причине не смог произвести оплату сразу, предусмотрено 2 способа постоплаты:

– до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место платной городской парковки путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета в личном кабинете водителя на парковочном портале или с помощью мобильного приложения;

– в течение дня, следующего за днем окончания парковочной сессии, путем приобретения суточного абонемента (400 рублей) на дату парковочной сессии, в отношении которой производится оплата.

Если оплата за это время так и не произведена, на неплательщика накладывается административный штраф – 1500 рублей.

В целях соблюдения правил размещения транспортных средств на платных городских парковках предусмотрено три вида контроля нарушений:

– стационарные камеры фотофиксации (всего установлено 57 камер);

– автомобильные патрули, оснащенные комплексами фотофиксации (всего 10 экипажей);

– пешие инспекторы с портативными средствами фотофиксации нарушений.

Контроль за соблюдением правил размещения транспортных средств на платных парковках осуществляется оператором парковок, материалы фотофиксации нарушений передаются в административные комиссии для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Несмотря на действие тестового периода, автомобилисты начали производить плату за пользование платными городскими парковками с 1 октября.

По состоянию на 22 октября реализовано:

– 489 месячных абонемента на общую сумму 2 200,5 тыс. руб.;

– 12 годовых абонементов на общую сумму 602,4 тыс. руб.;

– 184 суточных абонементов на общую сумму 73,6 тыс. руб.;

– 141 абонемент за предыдущий день в качестве постоплаты на общую сумму 56,4 тыс. руб.

Кроме того, произведено 62 135 транзакции на общую сумму 1 909,4 тыс. руб. А на индивидуальных парковочных счетах пользователей размещено 2, 9 млн. рублей – это средства для последующей оплаты парковок.

Таким образом, общая сумма средств поступивших от пользователей платных парковок составляет 8 миллионов рублей.

С 15 по 19 октября оператором парковок сформировано 1736 фотоматериалов о нарушении правил парковки, после обработки в административных комиссиях были отсеяны лица, оплатившие парковку. В итоге выявлено 1050 нарушений. Административными комиссиями районов направлено в ГИБДД определение об истребовании сведений о владельцах транспортных средств по первым 20 материалам.

В ходе обсуждения доклада городские парламентарии решили создать согласительную комиссию, на которой будут отработаны все вопросы, поступающие от воронежцев о работе платных парковок.