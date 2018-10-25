2018-10-25T16:03:00+03:00
Общество

В Воронеже поймали двух водителей автобусов «сломавших» терминалы для безналичной оплаты

Между тем горожане все чаще расплачиваются за проезд именно картой
Олег ИВАНОВ
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С 1 июня 2018 года муниципальный транспорт перевозчика «Воронежпассажиртранс» был оборудован терминалами для безналичной оплаты. В 250 маршрутных автобусах появилась возможность расплатиться картой. Это был первый этап ввода системы.

– За 4 месяца произведено более 419 тысяч транзакций на общую сумму 7,1 млн. рублей. Прирост составил почти 34% с 79,4 тысяч транзакций в июне до 106,2 тысяч в сентябре, – отметил и.о. руководителя управления транспорта Сергей Латынин на совете Думы.

На втором этапе терминалами оборудовали весь транспорт частных перевозчиков – это более 1650 машин. Официальный запуск состоялся 15 сентября. С этого дня в автобусах частных компаний произведено более 100 тысяч транзакций на 1,7 млн. рублей.

Отмечается ежедневный прирост: если в первые дни после запуска за весь день проходило около 1800 транзакций, то в последние – более 6,5 тысяч.

К сожалению, нередко отдельные водители выводят из строя оборудование, не заряжают его, отказываются предоставлять пассажирам терминалы.

– Для борьбы с такими водителями мы принимаем письменные и устные заявки от жителей и систематически проводим рейды, – рассказал и.о руководителя управления транспорта.

С 5 по 11 октября сотрудниками ЦОДД проверено 156 единиц транспорта – в 22 случаях терминалов либо не было, либо они были неисправны. Перевозчикам были направлены уведомления об устранении выявленных недостатков. В случае допущения повторных фактов – управлением транспорта будут изыматься карты маршрутов регулярных перевозок.

С 22 по 26 октября проходят совместные проверки с представителями общественной организации «Город и транспорт». Так, в первые два дня рейдов были сняты с линии два автобуса. После этого в течение двух часов перевозчики устранили неисправности терминального оборудования.

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Депутаты отметили: «система заработала и положительные результаты уже заметны». Но выразили мнение, что нужно развиваться дальше и задумываться о проездных билетах. Сергей Латынин на это ответил, что в 2019-2020-х годах планируется создать единого оператора, который, в том числе, будет регулировать вопросы выпуска транспортных карт и различных проездных.

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