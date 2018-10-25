Палата регионов предложит способы решения проблем долевого строительства

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-25T11:32:42+03:00

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«В целях успешной реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» необходимо создавать условия для сбалансированной работы строительной отрасли, – подчеркнул представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин. – Многие застройщики ещё не адаптировались к новым требованиям, связанным с принятым в период весенней сессии документом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Возникли две существенные проблемы, требующие незамедлительного решения».

Сенатор Лукин напомнил, что Центробанк РФ опубликовал 3 октября обновленный список страховщиков ответственности застройщиков. Из данного перечня была исключена СК «Проминстрах», доля которой на рынке указанного вида страхования составляла порядка 50%. В списке ЦБ РФ осталось 12 страховых компаний, причём из них лишь две принимают сейчас заявления от застройщиков, а остальные отказались страховать договора долевого участия (ДДУ) из-за высоких рисков. Говоря о двух страховщиках, Сергей Лукин назвал СК «Респект» и некоммерческую организацию «Потребительское общество взаимного страхования ответственности застройщиков», лимитированное законом в количестве членов – не более 500. «Таким образом, в РФ 90% рынка страхования застройщиков или почти 65% всего жилищного строительства оказалось в монопольной зависимости от одной страховой компании, – пояснил парламентарий. – У застройщиков фактически нет выбора, поскольку они вынуждены обращаться только к одному страховщику и соглашаться на любые тарифы. Строительные компании не могут этого избежать, так как закон запрещает без расторжения всех ДДУ по объекту перейти от страхования на уплату взносов в компенсационный фонд, либо на проектное финансирование с использованием счетов эскроу».

Не менее острая проблема связана с тем, что в конце июля текущего года в ходе внедрения нового программного обеспечения для введения единого государственного реестра, из-за технических сбоев и несогласованных действий Росреестра и Центра обработки данных Ростелекома, приостановилась регистрация ДДУ и всех остальных сделок с недвижимостью. «Это обернулось для застройщиков огромными убытками и привело к срывам финансирования жилищного строительства, – заявил в своём выступлении член Совета Федерации Сергей Лукин. – В 49 субъектах РФ произошла блокировка сделок с недвижимостью. Сотрудники Росреестра по Воронежской области, к примеру, перешли на круглосуточный режим работы. Но это не решает проблему по причине низкой скорости функционирования программного комплекса, при которой продвижение каждого пакета документов по стадиям обработки занимает от нескольких часов до нескольких дней». Сенатор Лукин констатировал, что жители региона выражают большое недовольство по поводу означенных трудностей при регистрации сделок с недвижимостью, но сотрудники Росреестра не могут назвать точные сроки выдачи документов.

В августе, по данным Единого реестра застройщиков, в 32 субъектах РФ могло быть зарегистрировано не менее 11,2 тысяч договоров долевого участия, что составляет 16% от общего количества регистраций ДДУ в России. Как утверждают аналитики, объём недополученного застройщиками финансирования по не заключенным в августе ДДУ составляет 24,8 млрд. руб. (10,4% от объема финансирования жилищного строительства в РФ по линии ДДУ). Всего же с начала года расчётный объем недополученного финансирования – 47,9 млрд. руб.

Отсутствие госрегистрации ДДУ влечёт, в соответствии с действующим законодательством, невозможность привлечения по ним застройщиками денежных средств граждан, приводит к кассовым разрывам в бюджетах строительных компаний, рискам неплатежей и возникновения нестабильной ситуации в строительном комплексе, что, как следствие, при непринятии должных мер, негативно отразится на годовом объёме ввода жилья по России и поставит под угрозу срыва достижение плановых показателей по федеральному проекту «Жильё».

В итоге своего выступления, Сергей Лукин обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поручить профильным комитетам разобраться с означенными вопросами. Глава палаты регионов поддержала инициативу представителя от законодательной власти Воронежской области. Валентина Матвиенко дала поручения комитету по бюджету и финансовым рынкам, а также комитету по федеративному устройству и региональной политике внимательно разобраться с проблемами, которые поднял сенатор Лукин, и подготовить предложения, чтобы оперативно найти оптимальные варианты решения.

Александра Самарина