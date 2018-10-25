В Коминтерновском районе в галерее современного искусства открылась выставка «Российские мотивы»

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-25T10:55:21+03:00

Стоит отметить, что Владимир Евгеньевич Шпаковский стал одним из авторов идеи бесплатной летней рисовальной школы, которая вот уже три года работает на базе управы Коминтерновского района

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В Коминтерновском районе в галерее современного искусства при управе состоялось открытие персональной выставки Заслуженного художника России, Академика Международной академии наук педагогического образования, участника зональных, республиканских, Всероссийских и международных выставок Владимира Шпаковского.

Стоит отметить, что Владимир Евгеньевич Шпаковский стал одним из авторов идеи бесплатной летней рисовальной школы, которая вот уже три года работает на базе управы Коминтерновского района.

На торжественную церемонию открытия выставки пришло много гостей, почитателей таланта художника и просто близкие ему люди.

Руководитель управы Коминтерновского района Алексей Медведев поздравил художника с открытием экспозиции «Российские мотивы», пожелал творческих успехов и свершений. Свою благодарность и восхищение Владимиру Шпаковскому высказали меценат, поддерживающий проект бесплатной летней рисовальной школы депутат Воронежской городской Думы Александр Жуков, а так же ректор Воронежского государственного института искусств Ольга Скрынникова, где Владимир Шпаковский заведует кафедрой живописи.

Открытие экспозиции сопровождалось концертными номерами – лирической песней о России в исполнении Светланы Филонович и виртуозными гитарными вариациями студента ВГИИ Захара Саумова.

В экспозиции выставки «Российские мотивы» 28 полотен художника, среди которых пейзажи из уникального города Плес, села Староживотинное, тесно связанного с историей дворянского рода Веневитиновых, а так же недавние работы мастера, привезенные им с пленэра этого года. Управа Коминтерновского района приглашает всех любителей живописи насладиться творчеством Владимира Шпаковского, посетив выставку в галерее современного искусства на Московском проспекте, 19 «а».