Мультипликаторы из Wizart получат участок под "Дом Анимации Воронежской области" по упрощенной схеме

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-25T17:10:58+03:00

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В ближайшие годы в Воронеже может появиться масштабный центр по производству мультфильмов, совмещающий в себе производственные студии, школу анимации и музей мультипликационного искусства. Так, сегодня, 25 октября, в ходе 36-го заседания Воронежской областной Думы парламентарии согласовали дополнения в региональный закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов».

Данный закон определяет требования к тем масштабным инвестиционным проектам, для которых земельные участки предоставляются на праве аренды без торгов.

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В настоящий момент для реализации проекта этого анимационного технопарка уже определен земельный участок в Воронеже на улице Куколкина. Законодательное решение Воронежской областной Думы фактически даст старт строительству на нем «Дома Анимации Воронежской области». Возведение нового здания планируется начать уже в следующем году.

– Создание дома анимации позволит решать области не только экономические задачи, но и поставит ее в ряды одного из главных центров развития мультипликации в нашей стране. Специалисты смогут осваивать здесь новые уникальные профессии, задействованные в индустрии кино и спецэффектов, кроме того, в Доме Анимации будет сделан особый акцент на обучении анимации детей. А планируемый в составе этого масштабного центра музей анимации позволит ознакомить с уникальным миром мультипликационных проектов самые широкие слои населения и привнесет новые возможности для туризма, увеличив привлекательность Воронежской области, подчеркнул Владимир Нетёсов.

НАША СПРАВКА

Wizart - россиийская компания, занимающаяся производством высококачественных семейных анимационных фильмов и мультипликационных сериалов, дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Входит в ТОП-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире, по версии авторитетного журнала AnimationMagazine.

Cтудия Wizart Animation – воронежское подразделение компании Wizart - производящая полнометражные анимационные мультфильмы и сериалы. Создана в 2007 году на базе компании, специализировавшейся на разработке программного обеспечения, а также локализации мультимедии ных продуктов и программного обеспечения. Работает под брендом WizartAnimation с 2012 года. Фильмы воронежской студии Wizart Animation получили широкое признание в мире и занимают первое место по кассовым сборам в КНР. Студия известна благодаря своей франшизе «Снежная королева», которая является самым успешным анимационным проектом в России и за рубежом, а также мультипликационным фильмом «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение», мультфильмом «Котенок с улицы Лизюкова 2».