Распечатайте Ваш пригласительный билет на «Ярмарку недвижимости»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-25T15:18:59+03:00

Это входной билет, благодаря которому Вы сможете с 26 по 27 октября посетить грандиозную «Ярмарку недвижимости»

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Что интересного будет на мероприятии для посетителей?

«Ярмарка недвижимости» актуальна как никогда, для тех, кто планирует приобрести жильё. У вас есть, как минимум 3 причины посетить это мероприятие:

1) Крупнейшие застройщики на одной площадке:

АО «ДСК», ООО «ВМУ-2», «Техстрой 2007», ГК «КРАЙС», ООО «ВДК» и другие. А это означает, что вашему вниманию будет представлен широкий выбор недвижимости и каждый сможет подобрать подходящий вариант.

2) Скидки и акции

И это не пустые слова, ведь на «Ярмарке недвижимости»

на стенде строительной компании ВМУ-2 более 100 квартир и гаражей продадут с моментальной выгодой от 50 000 до 500 000 рублей,

а Домостроительный комбинат предоставит скидки в размере 50 000 рублей на квартиры в различных жилых комплексах,

участие крупнейших банков в мероприятии: ПАО «Прио-Внешторгбанк», АО «СМП Банк», ОО "Воронежский" Ярославского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

Но и это ещё не всё, в рамках нашего мероприятия в соц. сетях проходит конкурс «Квартира для молодёжного лидера»

скидку в размере 215 000 рублей* на покупку недвижимости выделит застройщик города Воронежа – ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР». Стоимость со скидкой = 1 642 600 рублей. Стоимость по прайсу = 1 857 600 рублей.

Условия участия:

1. Возраст до 35 лет

2.Поставить "лайк" и сделать репост этой записи https://vk.com/vistavkastroitelstvo?w=wall-150538137_132%2Fall

3. Прийти 27 октября 2018 г. в 16.00 в отель "Марриотт" на «Ярмарку недвижимости» с паспортом.

3) Бесплатные семинары и консультации

Обзор цен, презентации объектов недвижимости, консультации специалистов по ипотечному кредитованию, помощь в выборе жилья и оформлении документов. Кроме этого, для тех, кто продает или покупает объект недвижимости состоится семинар «Недвижимость Воронежа. Как выгодно продать и дешево купить»

Он будет интересен как агентам по недвижимости, так и обычным людям!

На семинаре предложат инструменты, используя которые, вы сможете совершить выгодную для себя сделку, и рассмотрят подготовительные этапы для поиска покупателя вашего объекта:

1 Формирование правильной постановки задачи.

2 Подготовка объекта к продаже.

3 Выведение стоимости объекта.

4 Размещение рекламы.

5 Подготовка к показам.

А так же узнаете, где найти лучший вариант недвижимости по самой выгодной цене!

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А какой интерактив будет на Вашем мероприятии?

Всех риэлторов мы приглашаем с клиентами 27 октября. При наличии скидок для клиентов – условия для риэлторов сохраняются. Ждем Вас только с клиентами, поскольку сертификаты будут именными!

Где пройдёт мероприятие?

«Ярмарка недвижимости» состоится 26-27 октября в отеле Марриотт (8 этаж) по адресу: проспект революции, 38. Найти нас очень просто: у входа со стороны Макдоналдса Вас встретят хелперы, они покажут Вам нужное направление и уже через пару минут, Вы будете на ярмарке. Marriott открыт для всех!

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*Настоящий сертификат дает право на получение скидки в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей при покупке 1-комнатной квартиры в ЖК «ГРИН ПАРК» (позиция 9), площадью 38,7 кв. м.

Предложение распространяется только на одну 1-комнатную квартиру в рамках проводимой акции: «Квартира для молодежного лидера».

Скидка не суммируется с любыми другими специальными предложениями ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР».

Настоящий сертификат действует только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Подробную информацию об организаторе акции, о правилах, сроках и месте ее проведения можно уточнить в офисах продаж ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» и на сайте www.vyborstroi.ru.

Победитель акции «Квартира для молодежного лидера» имеет право выбрать этаж проживания из перечня 1-комнатных квартир (площадью 38,7 кв. м) в ЖК «ГРИН ПАРК» (позиция 9), имеющихся в наличии на момент обращения в офисы продаж ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР».

Застройщик ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР». Долевое строительство в рамках 214-ФЗ от 30.12.2004. С проектными декларациями можно ознакомиться в офисах продаж ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» и на сайтах www.vyborstroi.ru, а также https://НАШ.ДОМ.РФ/. НП СРО Строителей Воронежской области: СРО-С-156-25122009 №0014.06-2010-3662047623-С-156 от 23.10.2012, бессрочно. ОГРН 1023601546143.

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