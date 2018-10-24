Алексей Гуськов: Сечь за комедию про блокаду, которую еще никто не видел, глупо

СЕГОДНЯ 22:39 2018-10-24T22:38:51+03:00

На гастролях в Воронеже известный актер и продюсер рассказал, чего еще не научилось делать российское кино, откуда понты у «звездочек» и почему нельзя превращать близких в "мусорку"

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В воронежский кинотеатр «Спартак» с презентацией своего фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» приезжал актер и продюсер Алексей Гуськов. Он играет в картине типичного лузера - в прошлом известного актера, скатившегося до аниматора, пусть и в образе римского полководца Агриппы. В фильме есть и экшн, зрелищные гладиаторские бои, но при этом он получился легким и одновременно тонким, что редкость среди российских картин.

ФАНДЕРА - АКТРИСА УДИВИТЕЛЬНОГО ТАЛАНТА

Зрителей, конечно, интересовали батальные сцены - между мужчинами-соперниками и главными героями - Александром и психотерапевтом в исполнении Оксаны Фандеры.

- Трудно было драться в доспехах? - спрашивал юный зритель.

- Ужас как трудно, чуть не умер. Я оценил костюм легионера, - признался Гуськов. - Крым - это прямое солнце, 35 в тени. У моего партнера Романа Курцына только шлем, и наручник с наколенниками, а у моего героя полководца Марка Агриппы, который ходил на арену Колизея драться с гладиаторами, - полная амуниция. И я оценил эти доспехи к концу первой смены. Они были сделаны реставраторами очень подробно и точно, фактически из подобных материалов. И поначалу они были совершенно неудобны, они из дубленой кожи, а потом вдруг стали на мне «жить». Часа три пота, и вдруг они стали как по телу, стали гнуться. А потом и в бою оценил. Это были такие первые бронежилеты. Поэтому римские легионеры протопали всю Европу. Это было осмысленное, продуманное вооружение. В центруриона попасть было невозможно. Щит закрывал все, шлем только щель для глаз оставлял. Но все-таки драться современным людям - это дело тяжелое. Древние повыносливее нас были.

- В фильме Оксана Фандера в порыве ярости лупит вас кулаками. Плечо потом не болело?

- Был огромный синяк! Представьте, какое количество дублей было - с разных точек съемки. Я терпел. Утром Оксана пришла со сбитыми костяшками на руках и спросила: А тебе не больно было?» Я показал ей синяк, и она ужаснулась: «Неужели я так?» Зато сцена получилась очень реалистичной. Оксана Фандера - актриса удивительного таланта. Есть такое понятие «яростная актриса». Вот это о ней. Эта роль писалась специально под Фандеру. Мало кто может сотворить такой характер на небольшом промежутке времени. Это надо быть очень большим мастером. На одном из показов крупная женщина благодарила за эту цену: «Спасибо вам большое! Я наконец-то поняла, почему я все время бью своего мужа. Я его так люблю, просто объяснить не могу!» А муж оказался десантником под три метра ростом.

Несколько вопросов задала артисту и «Комсомолка».

МЫ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ БЛОКБАСТЕРЫ, ОСТАЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ МЕЙНСТРИМ

- Сейчас люди в погоде за благами, в вечной суете потеряли легкость жизни. Ваш фильм об этом? - поинтересовалась «КП» у Алексея Геннадьевича.

- Абсолютно. Мир стал невероятно информационно-агрессивен, мы получаем огромное количество предложений, связанных с улучшение лица, одежды. Много негативных новостей. В итоге возникает эмоциональная тупость в обществе. И это мои размышления о сегодняшнем дне. Возьмите соцсети, все меряются количеством подписчиков - у кого 5000 друзей, у кого 5 млн. Английские ученые провели опрос, и оказалось, что среднестатистический человек за жизнь имеет максимум 120 связей. Если на лист бумаги выписать всех, с кем общаешься, дай бог набрать 70 имен. Мои размышления о том, что нам в жизни не хватает самоиронии, о том, что нам ежесекундно может подарить радость жизни. О том, что наша главная потребность - быть любимым и любить. Так как о серьезных вещах нельзя говорить серьезно, это ироничная комедия. Нам хотелось сделать филгуд-муви. Искусство помогает жить. Мы позиционируем фильм как таблетку от осенней хандры, витамин настроения. Наша картина не совсем арт, и не такая, как «Легенда №17». Есть такой счетчик, который считает посещаемость в кинотеатрах, так вот в Воронеже и области мы даже победили голливудский блокбастер «Веном». А самое сложное сейчас - вернуть доверие, утраченное за период отсутствия российского кинематографа среднего звена.

- А что с ним случилось?

- Мы научились делать блокбастеры, как «Движение вверх», «Салют-7», федеральные каналы начинают рекламу, и зрители идут смотреть. Если массированной поддержки нет, то все сваливается к случайному просмотру. Если зритель натыкается на не очень удачный фильм, отворачивается на полгода-год от российского кино. И это печально. Зритель постарше отучен ходить, им нужно, чтобы кино было чуть больше, чем аттракцион. Наш зритель очень недоверчивый к внутреннему продукту. За годы отсутствия российского кинопрома, мы потеряли культуру смотрения своего кино. Российские фильмы присутствовали авторским контентом, который делается для специалистов, для фестивалей. Зрительская культура была упущена. Надо научиться делать мейнстрим, кино среднего звена, тогда российский кинематограф обретет собственное лицо. Сейчас есть арт-хаус, есть блокбастеры, а фильмов среднего звена, которые составляют и кассу, и культуру просмотра, мало. Так вот у нашей картины «сарафанное радио» хорошее.

Алексей Гуськов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТ МОЕЙ РОЛИ ПАПЫ РИМСКОГО ИТАЛЬЯНЦЫ ПЛАКАЛИ НА СЪЕМКАХ

- Сейчас тренд, что актеры взялись за продюсирование: и у Федора Добронравова получился душевный фильм «Жили-были». Вы поняли составляющие успеха, как сделать атмосферное кино?

- Я продюсированием занимаюсь с 1993 года. Делал анимацию «Незнайка на Луне», сериальный формат, продолжаю делать фильмы - это высшая лига. А атмосферное или нет - не думаю, что это благодаря тому, что актеры рванули в продюсерство. Для меня это тоже часть профессии, как работа в театре или в кино. У коллег по-разному. Кто-то хочет выкрутиться из того амплуа, в которое его загоняют типовыми предложениями. Кто-то чувствует в себе возможность и потребность высказаться, как я.

- Почему у вас был перерыв в продюсерской работе?

- Были интересные европейские предложения. Я работал в Европе семь лет, не оставляя Россию, потому что я штатный артист театра Вахтангова. Я брался за то, что нестандартно. Потому что после удачной роли или роли, которая делает актера широко известным, он попадает в ловушку типовых предложений. Когда ты молод, сумма денег своим увеличивающимся объемом тебя еще радует, или знакомство с новым режиссером. Но все это однотипно. В определенный момент мне это стало скучно. А ничего другого не было. Предложения, когда я могу что-то новое открыть, поступали только из Европы. Например, дирижер в фильме «Концерт», Папа Иоанн Павел II, встреча с Федериком Бегбедером.

- Расскажите о картине, где сыграли Папу Римского.

- Фильм был снят к канонизации Иоанна Павла II. Величайшей личности ХХ столетия. Который остановил войну в Польше, реформировал Католическую церковь - для католиков земля не вертелась до 1992 года! Они официально это признали в том году. Он извинился за костры с Джордано Бруно, крестовые походы, инквизицию… Я спрашивал у своего итальянского агента: где я и где Папа Римский? Это, конечно, светская история, написана по воспоминаниям его тренера по лыжам, но я месяц отказывался. Я думал: ну Джон Войт сыграет, это международная продукция. Представьте: главный католический папа, 2 млрда католиков в мире… Это одна из тех ролей, которая повлияла на меня в жизни. Я запросил все материалы по частной жизни Папы Римского, которых нет в свободном доступе, смотрел, как он встает с постели, опускает ноги в шлепанцы, чистит зубы, пьет чай, выходит на огромную площадь к 150 тыс народу, на мессу, летит на самолете, его встречает огромная толпа. И разницы поведения - на 150 тыс народа и когда он один - никакой. А мы пришли к начальнику одни, а дома со слабыми - другие, с приятелями - третьи. А он не делал различий, настолько была внутренняя цельность. Я был потрясен. Есть разница между тем, что резать правду-матку и говорить правду - это разные вещи. У него говорить правду было законом. Соответствие внутреннего мира и внешнего. Полная гармония. Режиссер меня уговорил простой вещью: ты прочитай сценарий не о Папе Римском, а о характере. И вдруг в сценарии я нашел сцену, когда он вдруг узнает, что у него начинается болезнь Паркинсона. Он уезжает в горы, принимать решение - что с этим делать. Там такая поразительная сцена была - можете гордиться за русскую школу - сидел итальянец осветитель, он плакал, когда это снимали, я подумал, что все-таки я молодец.

КРАСОВСКИЙ НЕ МОГ СНЯТЬ НЕПОРЯДОЧНО О БЛОКАДЕ

- Будет продолжение «Классика»?

- Нет, я не умею играть в бильярд. Мне часто этот фильм вспоминают, хотя он 1998 года. Это был тот период, когда на «Мосфильме» запустилось всего четыре картины. А до этого не было ничего, в 1993 году все закончилось - телевидение свои сериалы еще не снимало, а фильмы прекратились. Мне приятно, что картину «Классик» помнят, но я не сторонник снимать продолжения. Продолжения хуже, чем первые фильмы. Мне подобные вопросы задавали и про «Таежный роман», и про «Мусорщика»…

- Сейчас петербуржцы требуют запретить комедию Красовского о блокаде. Вы считаете, должны быть святые темы?

- Святых тем нет, они все придуманы людьми, как религии и культуры, мы великие мифотворцы. И «ничего святого» - это фигура речи. Но есть темы, которые на данный момент времени, в данном обществе и государстве трогать не надо. Далее художник решает: есть необходимость ему говорить об этом так? И это его ответственность и понимание сегодняшнего дня. Я не хочу ничего оценивать. Я лично знаком с Красовским и знаю, что он очень порядочный человек. Качество я не обсуждаю, потому что картина не вышла. Но если априори человек порядочный, то непорядочного он сделать не может. И сечь за то, что еще не сделано, это глупейшая ситуация, которая бывала у нас миллион раз. Но повторю, есть темы, которые нужно очень аккуратно трогать, обдумав все тысячи раз и взвесив.

- При каких обстоятельствах вы не станете сниматься ни за какие деньги? Или можете бесплатно сыграть?

- Бесплатно никогда не хочется работать. Деньги всегда важны. Труд должен оплачиваться. Тяжелый труд вообще хорошо должен оплачиваться. Но это не значит, что сначала считается гонорар, а потом сценарий. Сценарий читается в первую очередь. У меня дети выросли. Я могу себе позволить уже не работать на унитаз. Могу взять какую-то паузу. Могу повеселиться, как сейчас.

- А что вас радует?

- Да много что. Хорошая погода, например. Я сейчас все свои «хочу» соразмеряю с тем, что мне предлагается. Жизнь гораздо богаче наших «хочу», и когда ты это поймешь и все свои желания приведешь в соответствие с внутренними потребностями, ты перестаешь попадать в ловушку, когда есть собственное эго и желание, и все вокруг отлетает. Человек ничего не видит вокруг. Не дает жить себе, близким. Мы не хотим задать себе вопрос: а надо ли нам это, достойны ли мы. Если привести свое хочу в соответствие с внутренним миром, жизнь дарит удивительные подарки. И я, как и мой герой в фильме Шурик, эти этапы проходил. Жизнь лучше слушать. Я уже не разбегаюсь и для себя понимаю, что если перед мной стена, я ищу дверь и в закрытые не ломлюсь.

Алексей Гуськов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ БЛИЗКИХ В МУСОРНОЕ ВЕДРО

- С мэтрами всегда легко общаться, в отличие от новоиспеченных «звездочек», откуда у молодых такие понты?

- Просто неожиданно свалившееся внимание. А человек к этому не готов. И он начинает защищаться, первая форма: он делает вид «я сложнее, чем вы, дураки, меня спрашиваете», вторая - он несет чушь.

- Вы часто играете с супругой. То, что близкий человек рядом, помогает или мешает?

- Мы работаем не так часто вместе. На съемочной площадке мы актер и актриса. Работаем и все. Как и в этой картине, это всегда предложение режиссера, в этой картине это еще самоирония - когда Лидия играет бывшую жену. Будьте друг к другу и к себе чуть более ироничными, чуть менее серьезно все воспринимайте, и вам легче заживется. Самоиронии нам очень не хватает.

- Вы больше 30 лет вместе, есть секрет семейной жизни? Чья заслуга?

- Да ничья. Это заслуга двоих индивидуальностей. Когда переступаешь порог дома, надо все негативное, что случилось за день, оставить за дверью и не превращать близкого человека в мусорное ведро.

- Вы примерный семьянин, отличный актер, интеллигентный человек. У вас есть недостатки?

- Ну это ваши предположения, я подвержен всем страстям человеческим, и ничего не хочу менять или искоренять. У меня был жизненный путь такой. Я знаю, чего не хочу и не буду. Но я все равно не знаю, как. Я себя так не анализирую.