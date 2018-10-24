2018-10-24T15:33:17+03:00
Общество

В Воронежской области разработают новые формы помощи для детей с аутизмом

В минувший понедельник, 22 октября, губернатор Александр Гусев встретился с представителями Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» – президентом Фонда Авдотьей Смирновой и членом попечительского совета Евгенией Мишиной
Татьяна МИСТЮКОВА
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Глава региона поблагодарил Авдотью Смирнову и Евгению Мишину за усилия, которые они прилагают в решении проблем аутизма:

– Эта чувствительная тема для многих родителей. Мы это видим и с ними взаимодействуем. Я хочу вас заверить, что мы, безусловно, продолжим взаимодействие. Более того, считаю, что наши действия не носят исчерпывающего характера. Можно было бы поискать дополнительные формы. Мы к этому готовы, готовы услышать предложения от вас.

В свою очередь, Авдотья Смирнова поблагодарила руководство области за прием и отметила уникальный опыт региона в сфере решения проблем аутизма, к которому активно проявляют интерес другие российские субъекты. Президент Фонда «Выход» подчеркнула, что еще многое предстоит сделать и высказала предложение перейти к новой модели совместной работы – в рамках проектного управления.

Александр Гусев инициативу поддержал и заверил, что соответствующий формат будет найден.

Кроме того, представители Фонда отметили необходимость повышения информированности населения о работе, направленной на решение проблем аутизма в Воронежской области.

Также в ходе встречи шла речь о финансировании мероприятий межведомственной программы «Аутизм. Маршруты помощи», которая действует в регионе, и поиске дополнительных средств, в том числе спонсорских.

Еще одной темой встречи стала подготовка специалистов, которые смогут работать с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра (РАС). Речь идет о высшем медицинском, педагогическом и психологическом образовании. Это могут быть спецкурсы, магистерские программы и т.д. Фонд «Выход» со своей стороны готов предоставить соответствующую учебную литературу. Было также отмечено, что в Воронежском педуниверситете уже читают спецкурс «Основы инклюзивного образования».

Глава региона подчеркнул, что необходимо обсудить данную тему с ректорами воронежских вузов.

В завершение встречи Александр Гусев и Авдотья Смирнова подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и благотворительным фондом «Выход».

НАША СПРАВКА

В 2013 году в Воронежской области совместно с благотворительным фондом «Выход» стартовала комплексная программа помощи людям с РАС «Аутизм. Маршруты помощи». Ее главная цель – построение межведомственной системы помощи детям с РАС и их родителям. В чем же заключается уникальность программы? Во-первых, отработан механизм межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи, лечению и реабилитации детей с РАС. Во-вторых, на сайте www.помощдетям.рф размещена информация о программах помощи аутистам и специальные диагностические опросники для родителей. Помимо этого, специалисты провели мониторинг родительского запроса, что это позволило приблизить ожидаемый эффект от реабилитации к реальным потребностям детей с РАС. Также на базе центра «Парус надежды» организована служба раннего вмешательства детей с нарушениями ментального развития и мн. др.

Показателем эффективности воронежской программы может служить тот факт, что сегодня все больше семей с детьми-аутистами из других регионов переезжают в Воронеж. Здесь дети, ранее считавшиеся безнадежными, проходят успешную реабилитацию и поступают в спецклассы обычных школ.

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