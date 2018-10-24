Губернатор Александр Гусев: "Рассматриваем дополнительные преференции для новых предприятий глубокой переработки"

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-24T15:46:51+03:00

Глава региона принял участие в немецко-российской конференции «Методы эффективного производства в АПК – залог успеха в будущем», которая 22 и 23 октября прошла в Воронеже

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Перед началом конференции глава региона провел рабочую встречу со спикером Бундестага от фракций ХДС/ХСС Хельмутом Дамманн-Тамке.

Во встрече приняли участие представители аграрных предприятий, сельскохозяйственных обществ Германии и члены правительства региона. Они обсудили сотрудничество в области органического производства.

Александр Гусев поблагодарил представителей деловых кругов Германии за визит в Воронеж. Губернатор подчеркнул, что в течение последних лет область набирает хорошие темпы развития:

- У нас реализуются масштабные инвестиционные проекты, в том числе с участием иностранного капитала, открываются высокотехнологичные производства. По ряду показателей мы стабильно опережаем общероссийский уровень. Мы – в пятерке крупнейших производителей молока и мяса в стране. Налицо успехи в растениеводстве и перерабатывающей промышленности, - сказал губернатор.

По его словам, сельское хозяйство и в целом АПК – очень важный сектор экономики региона. С сегодня эта отрасль готова включиться в развитие нового направления - органического сельского хозяйства и производства органической продукции.

- В Воронежской области открываются серьезные перспективы в связи с созданием особой экономической зоны. Мы рассматриваем дополнительные преференции для новых предприятий глубокой переработки, - отметил глава региона.

В свою очередь Хельмут Дамманн-Тамке подчеркнул важность экономических связей между Германией и Россией и заявил, что немецкая сторона с удовольствием рассмотрит возможность сотрудничества по всем направлениям, обозначенным губернатором.

На встрече также шла речь об обмене опытом между сельхозтоваропроизводителями Германии и Воронежской области.

После переговоров губернатор принял участие в немецко-российской конференции «Методы эффективного производства в АПК – залог успеха в будущем». Участниками конференции стали собственники предприятий АПК из Германии и России, эксперты в области сельского хозяйства, политики, представители региональной власти.

Приветствуя участников форума, глава области отметил: несмотря на то, что немецко-российская конференция – отраслевое событие, очевидно, что оно имеет большое значение для развития обеих стран в целом.

- Безусловно, Германия - один из ключевых экономических партнеров России. Для Воронежа большая честь принимать у себя такое значимое и масштабное мероприятие, – сказал губернатор.

Он отметил, что пример нашего региона подтверждает: сельское хозяйство остается одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций и дает эффективный отклик с учетом стимулирующих мер со стороны государства.

Губернатор выразил уверенность в том, что ходе конференции удастся сделать существенные шаги в направлении укрепления двустороннего сотрудничества. Александр Гусев пожелал участникам конференции конструктивного общения, выгодных деловых контактов, новых успешных проектов и направлений сотрудничества.