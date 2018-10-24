На субботник как на праздник

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-24T15:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В сквере «Комсомольский» вместе с ветеранами воронежского отделения ВЛКСМ высаживал деревья губернатор Александр Гусев.

Здесь появилось 40 молодых лип и кленов, а также 600 кустарников. После работ все отведали ароматной гречневой каши с тушенкой, приготовленной тут же на полевой кухне.

Глава региона выразил признательность жителям области, вышедшим на субботник:

- Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу просьбу, кто принял участие в благоустройстве территорий. Таких людей много. А для меня это праздник, важный элемент общения с коллегами, где мы можем в неформальной обстановке обсуждать многие вещи.

Александр Гусев сравнил возможности для молодежи в советское время и сегодня.

- Комсомол, безусловно, нес на себе значительную долю идеологической нагрузки, и это было неплохо. Многие были членами комсомола и знают, что это организация, в которой работали по зову души. Те социальные лифты, которые были в комсомоле, и те, что выстраиваются сейчас благодаря Всероссийскому конкурсу управленцев «Лидеры России», очень похожи. И я хочу попросить всех воронежцев, кто хочет добиться дополнительных успехов в жизни, попробовать себя в этой программе, она очень перспективная. Мы видим, что руководители регионов назначаются из числа ее выпускников.

.

НАША СПРАВКА

В общей сложности в субботнике приняли участие более 160 тыс. жителей Воронежской области. В ходе работ ликвидировано 265 несанкционированных свалок, в надлежащее состояние приведены 1710 контейнерных площадок, посажено более 15 тыс. деревьев и кустарников, удалено более 3,5 тыс. сухостойных деревьев.

В Воронеже было убрано 610,69 га территорий парков, скверов, бульваров, лесных массивов и других озелененных территорий. Вывезено 6698 куб. м мусора, посажена 1 тыс. деревьев и 8 тыс. кустарников, удалено более 400 сухостоев, кронировано 212 деревьев.

В рамках подготовки к 100-летию комсомола в этом году в сквере «Комсомольский» отремонтирована спортивная площадка, на входе установлена декоративная арка, заменены скамейки и урны. На детской площадке появилось новое игровое оборудование, плиточное покрытие, восстановлен газон.