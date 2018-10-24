Александр Гусев: «Из комсомола вышло не одно поколение настоящих лидеров»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-24T15:21:58+03:00

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На торжественное мероприятие в Воронежском концертном зале собрались ветераны комсомола и представители органов государственной власти региона.

Строчки из песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» знакомы почти каждому. И они как нельзя точно отражают характер самих бывших комсомольцев. В минувшую субботу утро выдалось ясным и теплым - таким же, как и сами «делегаты» собрания. Легкой стремительной походкой они врывались в фойе концертного зала, раскрывали объятья своим коллегам и товарищам... Время и строй изменились, а комсомольский задор, жизнерадостность и энергия в них остались прежние.

Об этом и о том, что во всех больших воронежских стройках (мост ВОГРЭС, водохранилище и других) принимали участие комсомольцы, еще раз напомнил снятый специально к торжеству фильм «День рождения комсомола».

Теплые слова о том времени прозвучали из уст руководства региона. Впрочем, губернатору Александру Гусеву это сделать было не сложно - он и сам состоял в ВЛКСМ и, пользуясь случаем (не без ностальгии), напомнил о позитивной роли молодежного движения в СССР:

- Столетие комсомола - знаковая дата для всего постсоветского пространства. И, конечно же, с особой теплотой ее отмечают те, кто состоял в ВЛКСМ. Комсомол - уникальное движение как по своим масштабам, так и по вкладу в развитие нашей страны. Каждая страница ее истории наполнена трудовыми и воинскими подвигами комсомольцев.

Губернатор подчеркнул, что воронежское отделение ВЛКСМ было одним из самых массовых и активных:

- Наши земляки участвовали во всех крупных стройках, осваивали целину, защищали безопасность и интересы Родины на разных рубежах. Думаю, каждый из сидящих в этом зале может поделиться своими воспоминаниями о дорогах, пройденных с комсомолом, и о той роли, которую он сыграл в вашей жизни. Уверен, она была значительной, потому что ВЛКСМ был реальной школой жизни. Помогал найти свое призвание, сформировать лучшие черты характера, привычку к труду и профессиональные умения. Из комсомола вышло не одно поколение грамотных, целеустремленных руководителей, настоящих лидеров.

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По словам Александра Гусева, сейчас регион ощущает дефицит таких кадров:

- Но я не сомневаюсь, что в ближайшее время они у нас появятся. Высокий человеческий потенциал всегда был главным преимуществом Воронежской области. И сейчас реализуются различные проекты, чтобы этот потенциал раскрыть. От всей души поздравляю комсомольцев разных лет с праздником! - сказал губернатор.

НАША СПРАВКА

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) был создан 29 октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14 - 28 лет. ВЛКСМ играл большую роль в выполнении поставленных задач по развитию народного хозяйства, его члены принимали активное участие во всех Всесоюзных грандиозных стройках. Организация прекратила свое существование 28 сентября 1991 года.