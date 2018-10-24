В Воронеже МАРШАК откроется уже в эту субботу

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-24T17:57:20+03:00

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С 27 октября по 4 ноября, в дни осенних школьных каникул, в Воронеже в четвертый раз пройдёт один из самых крупных детских театральных форумов России — Фестиваль МАРШАК.

Этот год обещает продолжить добрые традиции качественного и вдумчивого формирования фестивальной программы. Как рассказали в правительстве Воронежской области, свои постановки к нам привезут 17 театральных коллективов из семи городов (в том числе из двух зарубежных). На шести театральных площадках Воронежа они представят в общей сложности 29 спектаклей (57 показов), отражающих главные мировые тенденции в детском театре.

В региональном правительстве отметили, что основными принципами отбора постановок, как и прежде, стали высокий уровень мастерства авторов, разнообразие театрального языка и близость к современной жизни. Кроме этого, в рамках фестиваля запланированы образовательные и другие мероприятия для детей. А 3 ноября, в День рождения Самуила Маршака, пройдет уже ставшая традиционной «МАРШакция».

НАША СПРАВКА

Поэт, драматург, переводчик и сценарист Самуил Яковлевич Маршак родился в 1887 году в Воронеже. Из-под его пера вышли любимые детские произведения «Багаж», «12 месяцев», «Где обедал воробей» и многие, многие другие. Своими стихами Самуил Маршак старался воспитать подрастающее поколение. Последние годы провел в Москве. Умер в 1964 году.

Первый МАРШАК посетили порядка 18 тыс. воронежцев. Сегодня его можно считать "младшим братом" Платоновского фестиваля искусств.