2018-10-23T18:50:12+03:00
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Автоэксперт: "С введением платных парковок власти Воронежа поспешили на 10 лет!"

Николай Киселев рассказал, что нужно было заранее изменить в городе
Станислав ШЕВЧЕНКО
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С момента полноценного запуска прошло меньше 10 дней, а парковки уже изменили городС момента полноценного запуска прошло меньше 10 дней, а парковки уже изменили городФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пожалуй, нет в Воронеже более горячей темы, чем платные парковки. Одни ругают нововведение на чем свет стоит, другие радуются, что теперь в центре без проблем можно найти место (пусть и за деньги). Есть и третье, пограничное мнение: платные парковки нужны, но не сейчас. Николай Киселев, председатель Воронежского отделения межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов", поделился своими размышлениями.

- Нам бы еще лет 10 до этих платных парковок! Нам бы обещанных лет пять назад развязок, десяток пешеходных переходов в разных уровнях, пяток перехватывающих парковок на подъзедах к платной зоне. Требуется полное изменение системы общественного транспорта. Скорректировать маршрутную сеть - та, что есть сейчас, заточена под интересы перевозчиков, но не города. Убрать "трансатлантические" маршруты в духе 90-го - таких протяженных даже в Москве нет. Ввести единый проезной билет, чтобы была возможность в течение какого-то времени пересаживаться с маршрута на маршрут. Добавить пересадочные узлы, ведь то же количество людей можно провезти меньшим количеством подвижного состава. Я не говорю про метро - у нас его не будет. Дали бы хороший низкопольный трамвай, как в Москве - у нас полгорода бы поставили машины и ездили в свое удовольствие. А в этих новых ГАЗелях ноги поставить некуда! Поэтому про 10 лет я, наверное, еще оптимистично сказал...

Отметим, что с некоторыми идеями Николая Киселева многие урбанисты не согласятся. Есть мнение, что надземные и подземные переходы буквально ущемляют права пешеходов - кому хочется преодолевать лишние ступеньки? Для безопасности людей достаточно снизить скорость потока и поставить светофоры.

Ранее Николай Киселев отметил, что штрафы за оплату парковки в Воронеже собираются незаконно. Мы попросили представителей городской администрации прокомментировать состоятельность этих доводов. Сейчас ждем ответа.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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