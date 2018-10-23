Какие схемы принесли миллионы воронежским мошенникам

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-23T19:27:13+03:00

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За прошедшие месяцы этого года в области зафиксировано около 2300 случаев мошенничества (за тот же период 2017-го их было больше 2600). Об этом представители полиции рассказали на пресс-конференции, которая состоялась 23 октября в центре ИА "Интерфакс".

Как и прежде, жертвами мошенничества часто становятся пожилые люди.То они отдают все свои сбережения цыганкам, чтобы избежать порчи. То открывают дверь недобрым соцработникам, предлагающим губернаторскую или президентскую добавку к пенсии (а на деле высматривающим, где в доме прячут сбережения). То покупают 300-рублевые пожарные извещатели по 5000 рублей, когда на пороге появляются неизвестные в форме МЧС. Полицейским не дают заскучать и мошенники, которые «обрабатывают» пользователей мобильных банковских услуг.

- Если вы не пользуетесь «мобильным банком» - отключите его! - отрезает Александр Пивовар, заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Воронежской области. - И отключите у своих пожилых родственников. К сожалению, такие услуги автоматически подключают при создании карты. Нам хотелось бы найти общий язык с банками, чтобы этого навязывания больше не было.

Злые «операторы» и машины-призраки

Александр Пивовар раскрыл схему, которая пока не добралась до Воронежской области. В некоторых регионах сотовые операторы просят клиентов пройти процедуру индивидуализации. Нужно лично прийти в офис, дабы представители компании убедились, что сим-карта зарегистрирована именно на вас. Так вот мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и просят прислать им фотографии паспорта и других документов... Легко представить, что последствия могут быть очень серьезными.

Из хит-парада самых распространенных способов мошенничества никуда не уходит обман на сайтах объявлений. Не так давно состоятельный воронежец отправил полтора миллиона рублей продавцу «Хендэ Санта Фе» из Санкт-Петербурга. Это был задаток за машину, которая, конечно, оказалась «призраком». После получения денег продавец исчез. Местонахождение этого человека удалось вычислить, деньги -вернуть. Но, увы, этот случай - скорее исключение.

Заключенные забросили промысел

Многие мошенники, работающие дистанционно (то есть не вступающие в «живой» контакт с жертвой), вели свои темные дела прямо из тюремных камер. Они будили воронежцев ночными звонками: «Ваш сын сбил человека, нужно передать 100 тысяч рублей, чтобы его не посадили в тюрьму...» Они строчили СМС-сообщения от имени банка: «Ваша карта заблокирована, для разблокировки сообщите свои данные...» Теперь ситуация изменилась (по крайней мере, если верить официальной информации).

- В 2017 году из тюрем регистрировались десятки случаев мошенничества, в 2018-м - буквально два-три факта, - рассказал Александр Арчаков, начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Воронежской области. - Почему число снизилось до единиц? Это обусловлено профилактической работой в колониях. Как в нашем регионе, так и в других устанавливают специальное оборудование - глушители средств связи. Оно не позволяет совершать звонки и выходить в интернет.

Как подчеркнул Александр Пивовар, работали заключенные не поодиночке.

- У человека, который находится в тюрьме, скорее всего, есть сообщники на свободе. Именно они помогут забрать деньги у жертвы (не обязательно напрямую - вероятно, через посредника, которым может выступить таксист).

Мог быть пародистом, а стал мошенником

Кто они - люди, променявшие свою честь и спокойствие сограждан на деньги?

- Помню историю, когда мошенничествами занимались три родственника: два брата и жена одного из них, - поделился Александр Пивовар. - Так вот член этой троицы обладал уникальными способностями: легко мог подражать голосам других людей. Именно он звонил и подделывался под реальных родственников жертв. Если сравнивать мошенников с теми, кто совершает разбои и грабежи, то они явно отличаются умом и сообразительностью. Это интеллектуалы, это те, кто знает психологию. Большинство мошенников - люди от 20 до 40 лет. Технологически продвинутые.

Александр Пивовар и Александр АрчаковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Самые «дорогие» случаи

По просьбе «Комсомолки» представители полиции рассказали о случаях, когда потерпевшим был нанесен наибольший финансовый урон.

Жертвой первой схемы становятся фермеры. Они заключают договоры о покупке минеральных удобрений по электронной системе. Мошенники-продавцы получают деньги и исчезают, так и не отправив товар. Сумма ущерба в отдельных случаях достигает 3 - 5 миллионов рублей.

От второй схемы страдают грузоотправители. Хозяину товаров мошенник представляется водителем, водителю - хозяином товаров. В пути дальнобойщик получает звонок от «грузоотправителя»: «Планы изменились, заворачивай туда-то». В указанной точке содержимое фуры переносят в другой грузовик. Воронеж зачастую становится перевалочным пунктом для грузов из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Стоимость пропавших товаров порой достигает и 10, и 20 миллионов рублей.

Как защититься от таких случаев? Работать только с проверенными фирмами. Номер продавца или водителя, с которым вы хотите договориться, лучше заранее вбить в поисковик. Зачастую так можно убедиться, что он относится к конкретному юридическому лицу, а также почитать реальные отзывы о работе.

Клиентов лже-клиник просят откликнуться

В суде продолжают изучать обстоятельства работы воронежских «медцентров», которые заманивали горожан на бесплатную диспансеризацию (в итоге стоившую десятки тысяч рублей). По делу о мошенничестве проходят пять человек, четверо из них сейчас под стражей.

- Злоумышленники использовали некий «прибор фитнес-тестирования», который не имеет отношения к медицинскому оборудованию. Людей вводили в заблуждение - говорили, что у них есть серьезное заболевание. Если у клиентов с собой не было денег, оформляли договоры с кредитными организациями. Цена вопроса - от 40 до 130 тысяч рублей, - рассказал Александр Пивовар. - Сейчас установлены 40 потерпевших, общий ущерб - полтора миллиона рублей.

Всех обманутых клиентов, кто еще не подал заявления в полицию, просят связаться со следователем по телефону 251-62-73. Это существенно упростит работу стражам порядка: им не придется самим искать потерпевших. Получится ли вернуть деньги? Однозначного ответа пока нет. «Всегда есть определенная надежда, что ущерб будет возмещен», - отметил Александр Пивовар.