Воронежская область получит на поддержку демографии 21,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-23T17:12:04+03:00

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Об этом стало известно в рамках еженедельного оперативного совещания в правительстве области, которое провел в минувший понедельник, 22 октября, губернатор Александр Гусев.

О ходе подготовки региональной составляющей национального проекта «Демография» доложила руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева.

В состав нацпроекта входит 5 федеральных проектов, которые запланированы к реализации на территории Воронежской области. С 2019 по 2024 гг. на развитие демографии регион получит из федерального бюджета более чем 21,5 млрд руб.

На эти средства предполагается построить 7 объектов стационарного социального обслуживания, а также 39 детских садов, 33 центров ГТО и другие физкультурные объекты.

Департамент социальной защиты Воронежской области отвечает за разработку и реализацию федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в составе нацпроекта «Демография». В рамках проекта «Старшее поколение», в частности, планируется внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Александр Гусев обратил внимание на обеспечение показателей эффективности при реализации проектов.

– Для финансирования мероприятий проектов предполагаются значительные средства. И, безусловно, нам важно, чтобы в рамках заявленных показателей эффективности при реализации федеральных проектов была отдача. Предлагаю попробовать погрузить в нацпроект нашу тему по производству органических продуктов. Можно привязывать это к активному долголетию, к обеспечению продуктами питания детских дошкольных общеобразовательных учреждений. Давайте подумаем над этим и обратимся с инициативой к федеральным коллегам, – сказал губернатор области.