2018-10-23T16:38:50+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: региональные журналисты впервые посетят АЭС «Аккую» (Турция)

23 октября 2018 года стартовал визит журналистов Издательского дома «Коммерсантъ-Черноземье» в Турецкую Республику на АЭС «Аккую»
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«Коммерсантъ-Черноземье» является постоянным информационным партнёром Госкорпорации «Росатом» и рассказывает читателям о деятельности Нововоронежской АЭС и жизни атомного города Нововоронежа. В ходе визита представители издания познакомятся с проектом строительства современных атомных энергоблоков российского дизайна в Турции. Воронежские журналисты увидят основные строительные объекты площадки АЭС «Аккую» и посетят деревню Буюкеджели – ближайший населенный пункт к месту сооружения будущей АЭС. В столице региона строительства атомной станции городе Мерсин представители «Коммерсантъ-Черноземье» познакомятся с работой Центра общественной информации АЭС «Аккую» и встретятся с представителями СМИ Турецкой Республики.

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Партнерами визита воронежских журналистов в Турецкую республику стали филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», АО АККУЮ НУКЛЕАР, Издательский Дом «Коммерсантъ-Черноземье» и авиакомпания Turkish Airlines.

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Визит направлен на укрепление российско-турецкого партнерства в области атомной энергетики и повышения привлекательности регионов расположения атомных станций.

Ежедневно информация о пребывании журналистов Воронежской области на АЭС «Аккую» будет размещаться на странице Facebook корпоративной группы «Коммерсантъ-Черноземье».

Справочно:

АЭС «Аккую» – проект сооружения первой в Турции АЭС установленной мощностью 4800 МВт реализуется на основе Межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 г. Энергоблоки ВВЭР-1200 АЭС «Аккую» относятся к самым современным разработкам поколения 3+ с усиленными системами безопасности, которые соответствуют всем существующим требованиям. Это серийный российский проект атомной электростанции на базе проекта Нововоронежской АЭС-2 (Россия, Воронежская область), первый блок которой введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. После завершения строительства АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год. Срок эксплуатации составит 60 лет с возможностью продления еще на 20.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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