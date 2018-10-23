2018-10-23T13:58:36+03:00
Общество

Прокуратура признала законным «золотой парашют» в 23 оклада воронежскому вице-губернатору

Напомним, Юрий Агибалов получил внушительную выплату, а потом внезапно вернулся на работу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Прокуратура области проверила законность назначения денежных выплат врио заместителя губернатора области Юрию Агибалову. Напомним, много вопросов вызвала ситуация с выходом чиновника на пенсию. 15 сентября он ушел на заслуженный отдых и получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.

Позже глава Воронежской области раскрыл механизм начисления «отступных» и назвал их точную сумму – 223 892 рубля. Правильно ли были произведены начисления?

- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. – Именно от этой цифры происходит расчет зарплаты госслужащих Воронежской области.

8 октября губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Юрия Агибалова от замещаемой должности. В свою очередь экс-замгубернатора сам обратился в прокуратуру с просьбой все-таки проверить законность всех начислений и, как говорится, расставить все точки над «i».

- Прокуратурой области проведена проверка по обращению Юрия Агибалова по вопросу законности назначения ему единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов. Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены, - прокомментировали ситуацию 23 октября в пресс-службе ведомства.

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- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. (Читать далее)

Губернатор Воронежской области решил экстренно отреагировать на скандал с 23 окладами его заместителя

«Это подрывает всю проведенную работу» - высказываются один за другим воронежские политологи о ситуации с выходом на пенсию вице-губернатора Юрия Агибалова. 15 сентября, уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов - это несколько сот тысяч рублей. Пикантности ситуации прибавляет то, что уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. (Читать далее)

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