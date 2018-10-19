Областной бюджет 2019 года будет социально ориентированным

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-19T14:22:28+03:00

В минувший четверг, 18 октября, губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период

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О подходах к формированию проекта областного бюджета и межбюджетных отношений на 2019–2021 годы доложила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова. Она сообщила, что при определении параметров бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики, изменения бюджетного и налогового законодательства, влияющие на формирование доходной базы, прогноз социально-экономического развития области, оценка исполнения бюджета текущего года, параметры, согласованные Минфином России при заключении соглашений.

В полном объеме в проекте бюджета обеспечены социально-значимые и первоочередные расходы, в том числе повышение оплаты труда «указным» и прочим категориям работников, увеличение МРОТ, проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции расходы на медикаменты, питание, публичные нормативные обязательства и др. Большую часть расходов областного бюджета, как и прежде, составляют расходы на социально-культурную сферу. Значительный объем средств выделяется на строительство объектов государственной и муниципальной собственности, дорожную деятельность, поддержку агропромышленного комплекса, в том числе на новое направление – развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Особое внимание было уделено участию области в реализации национальных проектов в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Надежда Сафонова отметила, что областной бюджет сбалансирован и устойчив. В течение следующего года рассмотренные параметры могут быть уточнены, но они уже гораздо лучше, чем на старте 2018 года.

Губернатор поручил исполнительным органам власти мобилизовать доходы и эффективно использовать средства, а также заявил, что по отдельным направлениям расходы могут быть увеличены по итогам исполнения бюджета текущего года.

Также Александр Гусев поручил департаменту финансов области проработать вопрос оздоровления местных бюджетов (речь идет о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам). Но только для тех муниципалитетов, которые использовали выделенные средства эффективно и выполняли все условия заключенных соглашений.

По итогам заседания принято решение одобрить основные подходы к формированию главного финансового документа и вынести проект областного бюджета на 2019–2021 годы на заседание правительства Воронежской области.