2018-10-19T13:15:40+03:00
Общество

Платные парковки в Воронеже: как защитить свой двор от нашествия машин

В поисках бесплатных стоянок автомобилисты устремились к жилым домам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Введение платных парковок с одной стороны дало возможность пополнения городского бюджета, но с другой – создало проблемы водителям, жильцам многоэтажек в центре и коммунальным службам.

Наш читатель Игорь с улицы Красноармейской, 56 рассказал, что в их дворе назревает конфликт между жильцами и водителями, оставляющими свои машины в обход платных парковок:

- С 15 октября автомобили в нашем дворе - как селедка иваси в банке. Машины перекрывают друг друга постоянно. «Газели» и мусороуборочная техника не могут проехать. Весь день стоит ругань!

Подобная ситуация может обернуться и настоящей трагедией: в случае ЧП в забитый машинами двор не проедут ни скорая помощь, ни пожарная машина. Предупреждая ЧП, в мэрии задумались над проблемой. И единственным выходом из положения видится установка ограждений и шлагбаумов на въезде во дворы в центре города. Но для этого жильцам нужно уладить несколько «бумажных» дел.

- Если территория дома оформлена в собственность и поставлена на кадастровый учет, жильцы могут поставить шлагбаум хоть сегодня, - рассказали в управе Ленинского района. - Единственным требованием здесь будет наличие вахтера, который будет пропускать машины оперативных и коммунальных служб. Но, если территория не оформлена, установка любых конструкций на ней будет незаконной и подлежит демонтажу.

Предвидя поток обращений, чиновники напомнили горожанам порядок постановки примдомового участка на кадастровый учет:

- Решение об утверждении схемы расположения земельных участков принимается по заявительному принципу. Основанием для получения услуги является обращение заявителя или уполномоченного представителя в Департамент имущественных и земельных отношений области с заявлением и комплектом документов, необходимых для принятия решения, в том числе с приложением схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. Адрес департамента: г. Воронеж, пл. Ленина, д.12 .

Ответы на все вопросы, касающиеся платного паркинга, ищите в материале "Комсомолки"

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