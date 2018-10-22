2018-10-22T19:43:33+03:00
Общество

В Воронеже обсудят важность идей и технологий в бизнесе

25 октября в 16:30 в Воронежском областном доме журналистов состоится круглый стол на тему «Бизнес будущего. Технологии+идеи=успех?»
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pixabay.compixabay.com
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Организует мероприятие Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов».

К участию в круглом столе приглашены представители профильных департаментов правительства Воронежской области, представители бизнес-сообщества и эксперты в экономике, инвестициях и современных технологиях.

В основе любого бизнеса лежит идея. Реализация этой идеи сопряжена с вопросами технологического порядка. В последнее время, когда технологии шагнули далеко, важно находить оптимальные решения, способные максимально эффективно реализовать задуманное. Каким будет бизнес будущего, каким мы видим его сегодня? Понимание главных трендов и направлений в бизнесе, которые будут наиболее актуальны в ближайшей перспективе чрезвычайно важно как для начинающих предпринимателей, так и для опытных инвесторов.

Организаторы круглого стола планируют обсудить возможные варианты развития технологий в современном бизнесе, как они могут влиять на формирование идей, способных выстроить новые форматы предпринимательской активности. И получить ответ на вопрос: может ли хорошая идея пробить себе дорогу в бизнесе без современных технологий?

Основные вопросы, которые будут затронуты в процессе обсуждения темы:

1. Какую роль технологии могут играть в структуре экономики региона условиях новых экономических реалий?

2. Насколько отделимо существование бизнес-идеи от современных технологий сейчас и в ближайшей перспективе;

3. Какие направления и сегменты бизнеса будут подвергнуты наиболее серьезному вмешательству новых технологий;

4. Возможно ли управлять процессом инноваций в бизнесе? Какую роль в этом процессе могут занимать государственные структуры?

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