2018-10-22T20:47:18+03:00
Общество

Затраты на расселение всех аварийных домов в Воронеже оценили в 1,5 млрд. рублей

Без федеральной поддержки так много квартир не удастся расселить
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Большинство людей будут переселять в Шилово и ТепличныйБольшинство людей будут переселять в Шилово и ТепличныйФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сегодня в Воронеже 68 многоэтажек официально считают аварийными. При этом в них продолжают жить 1342 семьи. Чтобы расселить куда-либо этих людей нужно потратить 1,5 млрд. рублей.

Вот только по неутвержденному пока проекту наш город на расселение получит из федерального бюджета в 2019 году лишь 196 миллионов рублей. При сопоставлении озвученных цифр, безусловно, возникает вопрос: «Где же брать все остальное?» Как вариант - придется ждать поддержки от Москвы в следующие годы. Радует, что проект все-таки носит статус «не утвержденного».

– Вероятнее всего, то финансирование, которое ожидается в будущем году из федерального бюджета, не поможет решить проблему полностью. Я прошу подготовить обращение в Минстрой с просьбой об увеличении лимита, – отметил Вадим Кстенин 22 октября на еженедельной планерке в мэрии.

Шесть домов никуда не попали

В 2017 году была завершена пятилетняя программа по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Конечно же, все аварийное жилье мигом не исчезло. Поэтому сейчас и начинается программа по расселению тех, чьи дома были признаны «гибнущими» до 1 января 2018 года. Это 31 многоэтажка.

- Постоянно этот список увеличивается - жилищный фонд стареет, - отметил Олег Зацепин, руководитель управления жилищных отношений. - Уже в этом году 6 домов признаны аварийными - но они никуда не попали.

Правительство Воронежской области обратилось в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой снять ограничение по дате признания дома аварийным при формировании федерального проекта. Проще говоря, сейчас все делается для того, чтобы эти шесть домов не ждали еще пять лет. В основном людей будут переселять в два микрорайона - Шилово и Тепличный.

- Покупка жилья на окраинах города связана в первую очередь с ценой. Мы покупаем квартиры сейчас по цене Минстроя - 35,5 тысяч рублей за квадратный метр, - объясняет Олег Зацепин. - Что делать в случае несогласия? Механизм уже отработан: нормативными документами все прописано. Собственник, если он не хочет переселятся в другое помещение, получает возмещение. Оно может быть установлено даже в принудительном порядке. Прецеденты такие уже есть, - подчеркнул Олег Зацепин.

Своими силами

В конце 2017 года мэрия и облправительство определили собственную программу по сокращению аварийного жилищного фонда в 2018-2019 годах. Проще говоря региональные власти решили попробовать свои силы без поддержки со стороны федерального бюджета.

За два года на ликвидацию аварийного жилищного фонда будет выделено 560 млн. рублей. Соответственно по 280 млн. рублей ежегодно. Большая часть из них, 196 млн., – средства областного бюджета, а оставшиеся 84 млн. – деньги города.

В этом году новое жилье получат жильцы 12 аварийных домов - это 139 семей.

- Мы приобрели жилые помещения. Контракты заключены. Уже направляем людей не осмотр квартир. Они, скорее всего, уже в начале ноября смогут переселиться, - подчеркнул Олег Зацепин.

Речь идет о следующих домах:

- ул. Еремеева, д. 20;

- пер. Бауманский, д. 39;

- пер.Мельничный, д. 28;

- ул. Ленинградская, д. 56;

- ул. Машиностроителей, д. 46;

- пер. Цюрупы, д. 7 (литера А);

- ул. 9 Января, д. 81;

- ул. Беговая, д. 18;

- пр. Московский, д. 66;

- ул. Ростовская, д. 17 и д. №19;

- ул. Матросова, д. 123а.

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