2018-10-22T17:07:10+03:00
Общество

Депутаты и сотрудники городской Думы вышли на субботник в Бринкманский сад

Хорошая погода и рабочий настрой. В день общегородского субботника жители столицы Черноземья вышли в парки и скверы, чтобы хорошенько навести там порядок
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Депутаты и сотрудники аппарата Воронежской городской Думы по доброй традиции провели субботник в Бринкманском саду. Парламентарии на время сменили деловые костюмы на рабочую одежду, взяли в руки метлы, грабли и принялись за дело.

В субботнике приняли активное участие заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов, депутаты Алексей Пинигин, Светлана Звягина, Сергей Кудрявцев, Александр Головин, Александр Чистяков, Олег Захаров, Михаил Гусев, Алексей Золотарев, Олег Черкасов, Александр Тюрин. Также в субботнике принял участие глава управы Коминтерновского района Алексей Медведев и сотрудники управы.

По мнению заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Алексея Пинигина, субботники - это хорошая традиция, которая остаётся актуальной для города миллионника.

«Это мотивирует людей более внимательно относиться к соблюдению чистоты. То есть, если ты здесь убирал хотя бы один день, то на протяжении остальных трёхсот шестидесяти четырех дней, ты всё равно не сможешь здесь бросить ту же бумажку, намусорить. Такая же ситуация, когда говорим о помощи многоквартирным жилым домам в ремонте подъездов. Да, конечно, можно любому коммунальщику сделать ремонт, но вот на своих округах мы вовлекаем в этот процесс жителей, потому что это развивает ответственность».

За пару часов ударной работы представители горДумы собрали более сотни мешков с опавшей листвой и мусором. Которые, благодаря помощи спецтехники, удалось оперативно погрузить на машины и вывезти к месту утилизации.

«Посмотрите, какая сегодня прекрасная погода, люди с огромным энтузиазмом, хорошим настроением выходят, приводят в порядок город», - говорит депутат Александр Головин.

По данным городской администрации в общегородском субботнике приняли участие более пятидесяти тысяч горожан, более трёхсот единиц техники. Убрано свыше шестисот гектаров территорий парков, скверов, бульваров, лесных массивов и других территорий. Оттуда вывезено более шести тысяч кубометров мусора. Такая общественная работа городу, безусловно, нужна. Только силами коммунальщиков, без привлечения к уборке города самого населения, сделать Воронеж чище и комфортнее для проживания просто не получится, уверены народные избранники.

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