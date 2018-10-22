Председатель Воронежской облдумы высадил рябины в парке Патриотов

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-22T17:04:38+03:00

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе с жителями Левобережного района Воронежа, депутатами и сотрудниками аппарата регионального парламента вышел на уборку подшефной территории, прилегающей к Музею-диораме в парке Патриотов. Депутаты приняли участие в уборке листвы, мусора, приведении в порядок газонов и клумб, подготовке зеленых насаждений к зиме.

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Вместе с председателем Молодежного парламента региона Еленой Бойковой, Владимир Нетёсов посадил саженцы рябины в аллее у летней эстрады парка.

Председатель облдумы поблагодарил всех горожан, которые пришли на субботник в парк и отметил, что воронежцев всегда отличали неравнодушие, отзывчивость и активная гражданская позиция.

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Осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий стартовал в Воронежской области 1 октября и продолжится до 31 октября. В течение этого месяца в зависимости от погодных условий проводятся субботники во всех районах области. Как отметил Владимир Нетёсов, на протяжении этого времени депутаты Воронежской областной Думы работают в своих округах, принимают участие в благоустройстве территорий и посадке зеленых насаждений.

Председатель Комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва рассказала, что для нее участие в субботниках является хорошей традицией.

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– Сколько себя помню, я принимала участие во всех субботниках, начиная со школы и института. Это еще одна возможность внести свой вклад в улучшение того места, где ты живешь, сделать свой город чище и красивее, – сказала парламентарий.

Как отметил председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков, с каждым годом на уборку территорий выходит все больше молодежи.

– Это связано с той большой работой, которая проводится государством в части молодежной политики, развития добровольчества. Молодые люди, когда видят, что от их работы есть польза, она востребована, то приходят и с удовольствием вносят свой вклад в благоустройство. Кроме того здесь, на субботнике, молодежь может пообщаться не только друг с другом, но и с депутатами областной Думы, обсудить вместе какие-то насущные вопросы. То есть это отличная возможность в неформальной обстановке с пользой провести время, – подчеркнул Артём Зубков.

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В соответствии с утвержденным планом мероприятий в рамках осеннего месячника проводятся работы по благоустройству памятных и мемориальных мест, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению. К участию приглашены коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и все жители города.