Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетила группа советников ЦК ВЛКСМ, работавших в республике Афганистан

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-22T15:05:23+03:00

Юбилейная встреча группы советников ЦК ВЛКСМ, работавших в республике Афганистан с 1979 по 1987 год, состоялась в Воронеже. Мероприятие прошло под эгидой 100-летия создания комсомола

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Участники встречи побывали в учебных заведениях областного центра, а затем поехали в город Нововоронеж. Гости посетили смотровую площадку инновационных энергоблоков, учебный центр и музей Нововоронежской АЭС, в котором накануне состоялось открытие экспозиции, посвящённой 100-летию ВЛКСМ.

– Одна из героических страниц советского комсомола, которая не оценена должным образом, – участие в афганской войне, – комментирует председатель профкома Нововоронежской АЭС, в 1977-1981 годах возглавлявший комитет ВЛКСМ атомной станции, Юрий Бабенко. – Наши сегодняшние гости занимались работой с молодежью в республике Афганистан с 1979 по 1987 год. С нашим предприятием их связывает многолетняя совместная работа.

Строительство атомной станции на берегу Дона началось в 1957 году, а в 1960 году стройка была объявлена ударной комсомольской. Её курировал ЦК ВЛКСМ, через совет молодых учёных и специалистов (СМУС), а также обком комсомола. Многие из участников юбилейной встречи работали в то время инструкторами, секретарями обкома. Например, член областного оргкомитета 100-летия комсомола Иван Образцов, бывший первый секретарь Каширского райкома Александр Меркулов – сегодня управляющий отделением Пенсионного фонда по Воронежской области.

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– Нас связывала не только совместная работа, но и дружба, которую мы пронесли через десятилетия, – добавляет Юрий Бабенко. – Этим и объясняется визит на нашу АЭС соратников-комсомольцев. Кроме того, на Нововоронежской АЭС работают порядка 60 воинов-интернационалистов, чья молодость и боевое прошлое связаны с комсомолом. Мы участвуем во многих мероприятиях, приуроченных к 100-летию ВЛКСМ.

Встреча завершилась обзорной экскурсией по Нововоронежу.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС