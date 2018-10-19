В Воронеже на открытии «Джазовой провинции» выступит Борис Андрианов, а на закрытии - Давид Голощекин

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-19T02:48:37+03:00

На форум приедут более 50 музыкантов из 10 стран мира

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26 октября в Воронеже снова приедет фестиваль «Джазовая провинция». XXIII Международный форум импровизационной музыки задержится в столице Черноземья по 5 ноября. Как обычно, организаторы составили программу на все вкусы любителей джаза, собрав исполнителей различных направлений актуальной импровизационной музыки. В этом году в Воронеж приедут более 50 музыкантов из 10 стран мира - Германии, Норвегии, Люксембурга, Бразилии, США, Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Испании, России.

- Мы старались собрать одних из самых интересных музыкантов на сегодняшний день, представляющих джазовое направление. Я с особым трепетом жду госпел и соул певицу из США Monique Thomas, в этом году, кстати, на фестивале выступит 9 вокалисток! – признался продюсер воронежского фестиваля «Джазовая провинция» Александр Лукинов.

- А я - безусловную российскую легенду - композитора и мультиинструменталиста Давида Голощекина! - добавил воронежский джазовый музыкант Игорь Файнбойм. - Когда-то Давид Голощекин поддержал первую воронежскую «Джазовую провинцию», с тех пор мы дружим.

Александр Лукинов и Игорь Файнбойм.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе еще множество интересных исполнителей мирового уровня. На открытии форума выступят Stooges Brass Band из Нового Орлеана (где зародился американский джаз), дуэт Gypsy Fusion (Испания), который привезет программу, на которую вдохновили цыганские мелодии и песни Испании, Индии, Африки и Бразилии, а завершит вечер трио, состоящее из Леонида и Николая Винцкевичей и Бориса Андрианова, которые представят программу «Бах в Джазе».

В фестивале примут участие выдающаяся джазовая, госпел и соул певица Monique Thomas (США), волшебный дуэт из Норвегии Espen Eriksen & Gunnar Halle, талантливые европейцы с огромным потенциалом Dock-In-Absolute (Люксембург/Бельгия), эклектичный The South Quartet (Германия), модерновый Paul van Kemenade (Нидерланды) и Mariá Portugal (Бразилия).

Российскую джазовую сцену представят также Ансамбль Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки под управлением Давида Голощекина с участием вокалистки Юлии Касьян. Кроме того, на фестивале традиционно выступят молодые воронежские музыканты - студенты джазового отделения Воронежского музыкального училища, а так же учащиеся и выпускники Джазовой студии Игоря Файнбойма.

В образовательном блоке фестиваля воронежцев ждут бесплатные встречи с музыкантами, лекции и мастер-классы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

26 октября, филармония, 19.00

The Stooges Brass Band (Новый Орлеан)

Дуэт Gypsy Fusion (Испания) с программой Gelem

Vintskevich & Andrianov Project (Россия) с программой VIVA Bach!

1 ноября, книжный клуб «Петровский», 19.00

Джазовая студия Игоря Файнбойма (Воронеж)

Джазовое отделение колледжа имени Ростроповичей (Воронеж)

2 ноября, филармония, 19.00

Дуэт Mariá Portugal & Paul van Kemenade (Бразилия-Голландия)

Paul Van Kemenade 'classic' quintet (Голландия)

Ivanov Brothers Symphojazz и Полина Орбах в сопровождении BigBand Воронежской филармонии (Россия)

3 ноября, филармония, 19.00

Monique Thomas & Квартет Константина Хазановича (Россия - США)

Трио Dock-In-Absolute (Люксембург-Бельгия)

The South Quartet (Германия)

4 ноября, книжный клуб «Петровский», 19.00

Thea Soti & Electrified Islands (Германия)

5 ноября, филармонии, 18.00

Гала-концерт. Закрытие фестиваля.

Дуэт Espen Eriksen & Gunnar Halle (Норвегия)

Трио Vintskevich-Kershow и Ксения Коробкова (Россия - Великобритания)

Ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина & Юлия Касьян (Россия).