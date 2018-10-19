Выходные в Воронеже: балетный фестиваль, "Русь стозвонная", "Ногу свело"

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-19T01:25:01+03:00

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БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ВАСИЛЬЕВА

С 19 по 27 октября в Воронеже будут чествовать выдающегося танцовщика и хореографа Владимира Васильева. Театр оперы и балета посвятил 60-летию профессиональной деятельности мэтра масштабный фестиваль балета, ведь Владимира Викторовича поставил у нас пять спектаклей.

В программу форума войдут эти постановки, заключительный гала-концерт с участием артистов воронежской балетной труппы и известных танцоров, с которыми Васильева связывает творческое взаимодействие, а также несколько выставок. В частности, в Доме журналистов можно будет бесплатно увидеть экспозицию «Владимир Васильев - человек-легенда…», в которую войдут работы известных фотографов России и мира, посвященные значимым периодам творческой жизни Васильева.

На юбилей маэстро приедут прима-балерина и премьер Большого театра Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин, солист Большого театра и телеведущийГеннадий Янин, артист Большого театра Иван Алексеев, хореограф, победитель телепроекта «Танцуй» Александр Могилев, прима-балерина и премьер «Кремлевского балета» Екатерина Первушина и Дмитрий Прусаков, премьер и ведущая солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург) Марат Шемиунов и Сабина Яппарова. Специальный гость фестиваля - телеведущий Владимир Молчанов, он посетит спектакль «Макбет», поставленный на музыку его отца Кирилла Молчанова.

Сам Владимир Васильев будет предварять показ своих спектаклей.

Владимир Васильев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ НА ЭТОТ УИК-ЭНД

19 октября

18.30 в фойе 2-го этажа театра оперы и балета откроется фотовыставка, запечатлевшая воронежские постановки Владимира Васильева.

19.00 показ спектакля «Балетные шедевры в оперной классике».

20 октября

17.30 концерт артистов хора в театральном фойе. В программе популярные музыкальные произведения для детей и юношества.

18.00 балет «Золушка» Прокофьева.

21 октября

18.00 балет «Анюта» на музыку Гаврилина.

КОНЦЕРТ "НОГУ СВЕЛО"

19 октября в Воронеж с концертом приедет группа «Ногу Свело!». По словам ее лидера Макса Покровского, коллектив прожил «30 лет назло шоу-бизнесу». Одна из самых парадоксальных групп современности чередует ослепительные взлеты с неожиданными провалами, престижные награды - с набитыми шишками, а общепризнанные хиты - с глубоко альтернативными экспериментами.

- Наша стабильность все эти годы держится на нашей непредсказуемости, - считает основатель и лидер коллектива Макс Покровский. - Каждый раз, берясь за новую работу, мы начинаем все с нуля и каждый раз мы сами не знаем, чего нам ожидать от самих себя.

2018 год ознаменовался для группы новым альбомом «Материки моей планеты».

Коллектив представит воронежцам шоу, где новые песни составят компанию хитам, которые вся страна любит и поет уже много лет («Хару Мамбуру», «Идем на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями.

Концерт "Ногу свело!" пройдет 19 октября в ВКЗ, начало в 19.00 (16+).

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ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ

21 октября с воронежцами встретится актер, педагог, режиссер Александр Латушко. Он много лет возглавлял ТЮЗ, создал там десятки спектаклей. В данный момент служит режиссером в филармонии.

В воскресенье Александр Николаевич приглашает на лекцию "Современное искусство: подлинник или подделка". На встрече присутствующие обсудят темы современной культуры: как отличить подлинное искусство от подделки, как творить в условиях коммерциализации культуры. Лектор также расскажет о своем опыте работы в театре.

Лекция пройдет на 2-м этаже ТРК "Арена". Начало в 18.00, вход бесплатный, необходима регистрация.

РУСЬ СТОЗВОННАЯ

21 октября в Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт фестиваля русской песни «Русь стозвонная», который проводится в Воронеже с 2005 года. Форум посвящен нашему прославленному земляку, талантливому поэту, композитору, руководителю народного коллектива ансамбля русской песни «Кольцовский край» Александру Токмакову. На фестивале продолжают традиции песенной самобытности исполнителей русской песни.

В фестивале принимаютут участие солисты, дуэты, вокальные коллективы, хоры.

Начало в 16.00, вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ВКЗ.

К 85-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КРАМСКОГО И 100-ЛЕТИЮ ВГУ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку "Люди и вещи", посвященную двум юбилейным датам - 85-летию музея и 100-летию ВГУ.

- Именно благодаря университету в Воронеже 100 лет назад появился Музей древностей и изящных искусств - тогда в наш город вместе с сотрудниками и имуществом был эвакуирован из Тарту (тогда города Юрьева) Императорский Юрьевский университет, в состав которого входил один из лучших университетских музеев. Город получил подарок, о котором нельзя было и мечтать: древнеегипетские редкости, античные мраморные скульптуры и вазы, произведения голландских, немецких, итальянских художников. Приехали и знатоки, без которых музейные экспонаты так и остались бы «немыми» диковинами, - напомнили в музее. - Это выставка-реконструкция, которая ненадолго воссоздает собрание одного из старейших университетских музеев.

Экспозиция представляет более 350 экспонатов, в числе которых предметы археологии, произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книги, минералы, гербарные листы и многое другое.

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел посвящен истории Музея древностей и изящных искусств. Это своего рода реконструкция экспозиций 1920-х годов, в которой многие предметы представлены впервые за 100 лет. Вторая часть представляет большое количество произведений из университетской коллекции, которые и сегодня являются важной частью музейного собрания. В рамках выставки они отмечены специальными метками. Третий раздел - презентация нынешних музеев университета и их коллекций. Сегодня это самостоятельные структуры с археологическими, геологическими, зоологическими и другими собраниями.

Выставка продлится до 18 ноября.

КОНЦЕРТ В МУЗЕЕ

В художественном музее имени Крамского продолжается образовательная программа в рамках выставки «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ». 20 октября в выставочном пространстве музея состоится концерт-лекция «Традиционная одежда воронежских крестьян» от фольклорного ансамбля ВГУ «Терем». Артисты познакомят горожан с особенностях народного костюма Воронежской губернии, старинными песнями и фрагментами обрядов. Начало в 16.00.

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского открылась выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.

ФОТОВЫСТАВКИ

В Доме актера открылись сразу две выставки московских фотохудожников Бориса Назаренко и Анастасии Потехиной.

Омский математик и экономист Борис Назаренко фотографией и живописью увлекался с детства. Пока не стал известным фотографом. Сейчас Назаренко живет в Москве, но часто путешествует по России и другим странам - чтобы снимать окружающую действительность.

- Меня привлекает история, когда что-то происходит, живая эмоция, сцена, развитие, динамика, многоплановость, - признается автор.

Назаренко активно выставляется в России и за рубежом. В Воронеже фотограф представил экспозицию «Случайный портрет».

А московский дизайнер, декоратор и фотограф Анастасия Потехина показывает на выставке работы «Автопортрет». Анастасия постоянно стремится к открыванию новых горизонтов в увлечении фотографией и поисках гармонии форм. Ее работы экспонировались в Турции, Венгрии, Чехии, Италии, Канаде, Израиле и России.

Выставки «Случайный портрет» и «Автопортрет» продлятся до 11 ноября.