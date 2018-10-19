Татьяна Толстая в Воронеже: У «Ленинграда» песни точечно попадают в сегодняшний день

СЕГОДНЯ 00:10 2018-10-19T00:12:04+03:00

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17 октября в Воронеже побывала Татьяна Толстая. Писательница, известная своей независимой точкой зрения на окружающие события, прочитала в книжном клубе «Петровский» свои новые произведения и ответила на вопросы поклонников. Татьяна Никитична призналась, что… мало читает. А еще удивила тем, что даже в ее текстах встречаются отсылы к творчеству группы «Ленинград» - фраза в «Питере – пить» проскальзывает в ее новом сборнике эссе про рестораны.

- У «Ленинграда» есть несколько клипов, сделанных по-режиссерски отлично - «В Питере - пить», «ЗОЖ» и «Экспонат». Анна Пармас сняла их очень хорошо. Она минифильм соединила с совершенно несимпатичными мне криками. На самом деле, для меня это на параллельных треках идет, - призналась писательница. - Да, есть вещи, вне зависимости от того, нравятся или нет, которые точечно попадают в сегодняшний день. «В Питере – пить» благодаря аллитерации стало мемом. Надо его изжить. Через какое-то время это исчезнет. Почему в Питере пить? Никакой логики нет. В Питере пьяницы не лучше и не хуже, чем в других городах. Ну так Шнурову захотелось. Он человек-то образованный. Даже очень. Может, ему контраста хотелось - контрапункт ко дворцам… Это все побудет и пройдет.

Татьяна Толстая в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОДОЖДЕМ ВЫХОДА ФИЛЬМА, ПОТОМ ПОСМОТРИМ, РАЗОРВАТЬ ЕГО НА ЧАСТИ ИЛИ НЕТ

- Татьяна Никитична, на днях разгорелся скандал с еще недоделанным фильмом режиссера Алексея Красовского о блокаде Ленинграда. Претензии к тому, что это комедия. Одни считают, что это святотатство, другие - что нельзя указывать художнику. Как вы считаете, можно шутить на подобные темы? - спросила писательницу «Комсомолка».

- Пока фильма нет - ни о чем судить нельзя. Я читала об этом скандале. Но хорошо знающие сценарий, видевшие съемки, говорят, что там придраться вообще не к чему. Совсем не к чему. Это очень странно звучит со стороны, но пусть фильм выйдет, и тогда мы посмотрим, разорвать его на части или нет, - отметила писательница. - Слишком много было скандалов-обманов с этой «Матильдой», сколько было крику! Эротическое безумие… Тут другое основание для возмущения. То, как это подается, меня задевает. Но я удерживаюсь от вынесения своих суждений, пока картина не вышла… Мы же не знаем степень комедии… Иначе ведь и улыбнуться нельзя, надеяться нельзя, когда идет война, любить, петь о любви. «Вьется в тесной печурке огонь» тогда петь нельзя во время войны, тогда надо рыдать, следуя этой логике. Жизнь гораздо богаче, чем кажется. Но многие часто поднимаю гвалт на пустом месте. Так что подождем.

«Комсомолка» собрала цитаты Татьяны Толстой с вечера - о гаджетах, соцсетях, литературе и любимых писателях.

О «ШКОЛЕ ЗЛОСЛОВИЯ», ТОК-ШОУ И ПУГАЧЕВОЙ НА ВСЕХ ЭКРАНАХ

- Все эти ток-шоу на ТВ - плохая театральная постановка. Для совсем низкого уровня населения. Там все проплачены. Никто ни у кого на самом деле не уводил жену. И не имел пять мужей… Эти все программы - все сделаны по лицензии, копии западных передач. А «Школа злословия» была уникальная. Мы 13 лет проработали. Но сейчас все сместилось на ТВ. Там не хотят никого просвещать. Хотят развлекательные программы и чтобы там были медийные лица. Если бы Пугачева не вылезала бы с экрана, они были бы очень довольны. Чтобы она и жарила, и варила, и кричала на кого-нибудь. Это бы всех устроило. У ТВ совсем нет просветительской и образовательной задачи, не считая канала «Культура».

В АВТОБУСАХ КОНСПЕКТИРУЮ РАЗГОВОРЫ В АЙФОН

- Как соцсети влияют на литературу? Никак. Люди пишут что сегодня съели, какой классный купили крем - это все к литературе отношения не имеет. Есть популярный жанр «случайно услышанный разговор». На самом деле, невозможно в таком объеме услышать разговор. Можете проверить на себе - идете навстречу или мимо, вы услышите максимум 1,5 секунды. За это время ничего нельзя сказать. Если идете рядом и подслушиваете, но часто ли у вас получается услышать что-то интересное? Я никогда не слышала такого. За соседним столиком в кафе - бывает. В троллейбусе очень хорошо бывает. Я люблю в троллейбусах ездить и автобусах. Там иногда люди разговаривают, а я быстро конспектирую в айфон. Бывает интересно... В остальном среда никак не влияет на тексты: их ценность зависит от смысла, содержания и формы. Я не верю ни в какое влияние блогов на литературу. А как площадка для размещения - для того, чтобы разбежаться, не бояться читателя и белого листа, привлечь читателей, - это хорошо.

ЛЮДИ ИЗ ГАДЖЕТОВ УЙДУТ В ЛЕСА

Все торчат в гаджетах? Да, такая форма общения странная. Но недавно прочитала, что все больше отказываются от них. Не дети, конечно. Подождем. Вот люди в одночасье отказались от ЖЖ. Все вдруг ушли оттуда, хотя удобная площадка была. Перетекли во Вконтакте, в Фейсбук. Почему уходят? Потому что стало повторяться. Энное количество сюжетов, ходов, ситуаций, жалоб, скандалов прошло - и все, ничего нового там не найдешь. Может, случайно откопаешь интересного нового коллегу, я так нашла молодую писательницу из Питера Наталью Полторацкую. Она очень редко пишет. Но мне очень нравится как: кажется, что все небрежно построено. Она прекрасно держит эту форму. Вот ради такого туда стоит ходить. А так… я пробовала менять ленту, менять людей, ну хоть что-то, даже объявила клич: все надоели, хочу негодяев. Ничего не вышло. Набежало народу в личку: я, я, я негодяй, я ужасен… Да нет, ты не ужасен, ты дурак… Короче, конечная остановка… Скоро что-то произойдет. Мода длится какое-то время. А потом уходит. И люди уйдут в леса. На дачи уже уходят. Проводят воскресенья там, а не у гаджетов. Собирают яблоки. Банки закручивают. Подождите, в течение лет пяти можем увидеть большие перемены... Хотя пользы в гаджетах тоже очень много. Как можно выйти из дома без смартфона? Как тебя найдут? Как ты найдешь? А как узнать где? Куда идти? Когда троллейбус подойдет? Еще открыто или уже закрыли?..

Татьяна Толстая в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ЧИТАЮ, ЭТО МЕШАЕТ ПИСАТЬ

- Какие у меня любимые писатели? Они все время меняются. То одного любишь, потом другого. Очень люблю Чехова, много думаю про него и хочу о нем написать. Но руки не доходят, его огромность и сложность пугает. В голове все есть, а на бумаге пока нет: непонятно, с какого слова зайти. Когда пишешь, важно найти точку входа в текст… Еще очень люблю Льва Толстого. Но не всего. Есть у него великие вещи - «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича». И есть поздние вещи, которые мне неинтересны - где мораль, морализаторство начинается, это я не люблю. Третьего трудно назвать. Набоков? Я в этот ряд писателей его не поставлю. Он вызывает восхищение тем, что делает, у него есть совершенно потрясающие вещи, но видно, что он ждет, чтобы читатель оценил его мастерство и сказал: «Это потрясающе». А те два - нет. И это немного останавливает. У Набокова масса тайн, секретиков, которые он запихивает в тексты из принципа «если ты такой умный - догадайся». То есть у него тайна - рукотворная. Секрет, сконструированный им. А вот у Чехова тайна - нерукотворная, у него есть вещи, которые непонятно, он сам придумал или написал, сам не понимая, - такие они глубинные, как основы мироздания. Такое у него устройство внутреннего мира, души - такое руками не сделаешь. Такая разница… У нас семья литературная, в детстве я любила читать… Сейчас я вообще читаю немного. Постоянно нахожусь в обратном состоянии. Мне писать надо. Чтение мне мешает.

ВДОХНОВЕНИЕ - НЕКИЙ ПОРЫВ, КОТОРЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН УЛАВЛИВАТЬ

Вдохновение - это важно. Если его нет сверху, получатся сухие конструкции, которые будут разваливаться… Этот голос сверху говорит не словами. Веет некий ветер, а мозг творческого человека должен это бессловесное улавливать. И трансформировать. Перекладывать на бумагу, если ты писатель, переводить в музыку, если композитор. Превращать этот порыв в произведение - твоя работа. Важно насколько бережно ты ретранслируешь, насколько бережно относишься к тому счастью, которое на тебя свалилось - что на тебя дует этот дух.

Как я пишу? Тогда, когда пишется. Люблю, когда это состояние наступает. Самое ужасное - тупое состояние, когда надо, а… ничего. Начинаешь отвлекаться, находить какие-то причины, хозяйство. А так, что мне кто-то может помешать, такого нет. Нет кричащих детей. Могу писать в любой момент. Даже если дома есть люди, которые разговаривают, они мне не мешают.