2018-10-19T12:04:46+03:00
Общество

Любимый йогурт Жанны Д`Арк

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Руанда в России Жанна д’ Арк Мужавамария посетила молочный комбинат «Воронежский»
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Поиск перспективных сфер сотрудничества между нашим регионом и африканской республикой – основная цель визита высокой гостьи в столицу Черноземья. Руанда заинтересована в развитии сельского хозяйства - технологиях, кормах для животных, зерне. В свою очередь, «страна тысячи холмов» готова поставлять в Россию чай и кофе.

За три дня визита Госпожа Посол провела с десяток деловых встреч – с главами города и области, увиделась со студентами из Руанды, обучающимися в вузах Воронежа, а также посетила передовые промышленные предприятия региона, в их числе и главную производственную площадку компании «Молвест». Разговор с руководством предприятия начался с традиционной дегустации молочной продукции. Как оказалось, Посол Руанды знакома с ней не понаслышке: «Ваш питьевой йогурт с черникой – мой любимый. Он всегда присутствует в моем холодильнике и в посольстве, и дома»!

Впрочем, дипломат оценила не только молочную продукцию компании. Особое внимание Жанна Д`Арк Мужавамария проявила к сельскохозяйственным проектам «Молвеста» - в частности, Руанде могут быть полезны наработки воронежцев в повышении продуктивности молочных пород коров, а также комбикорма. Африканская сторона предложила обменяться контактами и рассмотреть возможность ответного визита.

«Мы удивлены показателями продуктивности коров и темпами развития ваших сельскохозяйственных проектов. Этот опыт может быть полезен нашей стране. Конечно, в Руанде нет таких огромных молочных комплексов, как в России, но есть желание сделать небольшие фермы более современными и производительными», - подытожила дипломат.

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