2018-10-18T15:35:39+03:00
Общество

Школы Воронежской области ждет "апгрейд": улучшение материальной базы, поддержка детей, учителей и родителей

Глава региона Александр Гусев поставил задачу войти во все федеральные проекты, связанные с образованием
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувшую среду, 17 октября, губернатор провел совещание по подготовке к реализации национального проекта «Образование» в Воронежской области.

С основным докладом выступил врио руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. Он сообщил, что министерство просвещения РФ объявило конкурсный отбор субъектов РФ для участия в основных направлениях национального проекта «Образование».

В Воронежской области планируют реализовать восемь федеральных проектов нацпроекта.

Первый и важнейших из них – федеральный проект «Современная школа». Он направлен на обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения.

Воронежская область активно участвует во всех конкурсах, направленных на представление инновационного опыта по качеству обучения. Так, наш регион в числе 18 других ведет работу по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии стандарту.

Регион намерен участвовать и в проекте «Успех каждого ребенка». Это, в первую очередь, дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей. Речь идет о разработке особых программ по индивидуальным планам и допобразованию в школах, создании специализированных центров развития для талантливых детей.

Третий проект – «Поддержка семей, имеющих детей» – направлен на создание единого федерального портала для родителей, где они смогут получить консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую помощь. К 2024 году во всех регионах начнут работу центры скорой психолого-педагогической помощи родителям.

Четвертый проект - "Цифровая образовательная среда". Его реализация приведет к созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках проекта в Воронеже планируется создать центр цифрового образования (IT-куб), приобрести высокотехнологичное оборудование.

Федеральный проект «Учитель будущего» направлен на организацию переподготовки для педагогов, внедрение новой системы карьерного роста.

Шестой проект "Молодые профессионалы" призван модернизировать профобразование. Цель - поднять престиж рабочих профессий. Так, в области создадут центр опережающей профессиональной подготовки.

Седьмой федеральный проект – «Социальная активность». Будет сформирована сеть центров поддержки добровольчества, лучшие волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов.

Восьмой федеральный проект – «Социальные лифты». Его реализация направлена на проведение ежегодных профессиональных конкурсов.

Александр Гусев подчеркнул, что Воронежская область должна заявиться во все озвученные федеральные проекты. Губернатор отметил, что в регионе заложена хорошая основа для реализации национального проекта, потому что воронежская система образования – одна из сильнейших в стране.

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