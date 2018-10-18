2018-10-18T15:31:55+03:00
Общество

Александр Гусев: «Мы должны хранить верность традициям Николая Троицкого»

Губернатор принял участие в открытии памятника гениальному воронежскому архитектору
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15 октября в жилом квартале «Троицкий» открылся памятник знаменитому воронежскому архитектору Николаю Троицкому. В торжественной церемонии приняли участие губернатор области Александр Гусев, председатель областной Думы Владимир Нетёсов, глава группы компаний Хамина Евгений Хамин, внучка Николая Троицкого Татьяна Образцова.

Таланту Николая Троицкого обязан своим обликом довоенный и особенно послевоенный Воронеж. Николаю Владимировичу было доверено восстановить наш город из руин после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Его творения стали визитной карточкой Воронежа - башня ЮВЖД, дом «Гармошка», комплекс Воронежского инженерно-строительного института, дом на площади Ленина.

Памятник знаменитому воронежскому зодчему из бронзы и камня создал не менее талантливый скульптор - народный художник России, председатель правления Санкт-Петербургского отделения союза художников России Альберт Чаркин. Этот проект стал его последней работой. К сожалению, скульптор не успел завершить памятник, но его дело продолжили учитель Чаркина Григорий Ястребенецкий и ученик Павел Шевченко.

- Наверно, нет необходимости говорить о том наследии, которое оставил Николай Владимирович Троицкий, - сказал Александр Гусев на церемонии открытия памятника. - Это не только человек, который сделал Воронеж современным, участвуя в разработке послевоенного генерального плана, но и приложил все силы, чтобы сделать его самобытным. Этот памятник - второй в городе, посвященный Троицкому. Но в первом случае это памятник педагогу, а здесь - архитектору. Сегодня мы с коллегами проведем рабочее совещание, посвященное развитию центральной части города, обсудим предварительный проект ее облика. Очень надеюсь на то, что современные архитекторы будут верны традициям Николая Троицкого и сделают сегодня, может быть, первый шаг к тому, чтобы центральная часть города приобрела образ столицы Черноземья.

Губернатор выразил надежду, что площадь и сквер вокруг памятника Троицкому станут любимым местом отдыха и проведения общественных мероприятий жителей квартала.

- Хочу от всего сердца поблагодарить от имени всей нашей семьи авторов идеи и ее воплощения в жизнь, - отметила Татьяна Образцова. - Мой дедушка является лицом нашего города. Большое спасибо, что через столько лет в Воронеже появился целый микрорайон Николая Троицкого. Это позволит сохранить память о нем для новых поколений горожан.

- Николай Троицкий и автор памятника Альберт Чаркин хоть и жили в разное время, но их объединяет любовь к своему делу, переживание за результат и вовлеченность в процесс, - сказал Евгений Хамин. - Всем нам, кто хочет сделать Воронеж лучше и красивее, нужно брать пример с этих людей.

Елена ФЕДЯШЕВА.

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