Воронежская ОЭЗ: подготовка площадки, поиск резидентов и низкие цены на электроэнергию

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-18T15:22:02+03:00

Обо всем этом говорилось в минувшую среду, 17 октября, на совещании в региональном правительстве, провел которое губернатор Александр Гусев

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– Формально еще статуса нет, но в любом случае эта часть площадки должна и будет развиваться. Поэтому с точки зрения инженерных коммуникаций мы должны уже сейчас принимать правильные решения, готовить необходимую документацию и начинать строить. И еще один вопрос – это поиск потенциальных резидентов, - отметил Александр Гусев.

Заявка на создание особой экономической зоны и необходимый актуализированный пакет документов направлены в Минэкономразвития России. На сегодняшний день проект постановления правительства РФ «О создании на территории Новоусманского муниципального района Воронежской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» прошел общественную экспертизу, согласован в министерстве экономического развития РФ, министерстве промышленности и торговли РФ и находится на согласовании в министерстве финансов РФ. Все полученные замечания отработаны, расчеты обоснованы, и соответствующая информация направлена в департамент проектного финансирования и инвестиционной политики министерства финансов РФ.

Также подписан план мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны. Проработаны возможные варианты по снижению цены на электроэнергию для резидентов ОЭЗ. В частности, предполагается строительство трансформаторной подстанции «Парковая» с подключением к сетям ПАО «ФСК ЕЭС». Продолжается работа по привлечению инвестиционных проектов для развития создаваемой в Воронежской области ОЭЗ «Центр».

Подводя итог обсуждению, Александр Гусев поручил департаменту промышленности области интегрироваться в работу по созданию ОЭЗ в качестве полноценного участника данного процесса.

– Подумайте, как это сделать. Административное подчинение остается за департаментом экономического развития. Но в текущую работу, связанную с инженерными вещами, с поиском резидентов, нужно активно включаться, – поставил задачу губернатор.