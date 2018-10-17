Готовы ли районы Воронежской области к наплыву туристов?

17 Окт. 12:15 2018-10-18T14:56:44+03:00

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В Рамонском районе состоялось выездное заседание Комитета по предпринимательству и туризму регионального парламента.

В нем приняли участие депутаты Воронежской облдумы, представители областного департамента предпринимательства и торговли, администрации Рамонского района, руководители музейных комплексов, представители предпринимательского сообщества в сфере туризма.

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На сегодняшний день Рамонский район является лидером в регионе в сфере предоставления туристических услуг. Кроме того, в районе высокий предпринимательский потенциал.

Для формирования туристической отрасли уже сделано очень многое, однако необходимо обозначить стратегию дальнейшего эффективного развития, отметили участники заседания. В настоящее время в районе практически не существует единой системы предприятий индустрии туризма. Это самостоятельные предприятия с разнообразной деятельностью, где туристская деятельность в ряде случаев не является основной для данного предприятия. Это касается транспортных предприятий, предприятий общественного питания, организаций сферы досуга и развлечений, быта и сервиса. Поэтому границы инфраструктуры и индустрии туризма стали условными.

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При этом кроме традиционных объектов туристического показа в районе появляется и еще ряд перспективных точек притяжения. Среди них эко-пасека «Долина пчёл» где можно увидеть своими глазами весь технологический процесс получения меда, и фермерский зоосад «Синий павлин» - место отдыха для всей семьи, а также культурно-познавательных экскурсий.

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Председатель Комитета предпринимательству и туризму Воронежской областной Думы Александр Овсянников, подчеркивает, что даже при том благополучии по количеству объектов и туристических маршрутов, которые существуют в Рамонском районе, есть моменты, которые уже требуют задела на будущее.

- Сейчас нужно разработать дорожную карту для дальнейшего развития. Если с другими районами мы говорим о создании туристических маршрутов, то в Рамонском районе уже есть та точка, от которой можно отталкиваться, то есть следующий этап развития. Но именно опыт Рамонского района должен стать основой для развития туристической отрасли в других районах области. В частности, такого перспективного направления, как сельский туризм, - сказал он.

Как отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в соответствии с региональным законом «О развитии туризма в Воронежской области» сельский туризм отнесен к приоритетным направлениям развития туризма на территории региона.

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В 2016-2017 годах такую грантовую поддержку получили 14 проектов в различных районах области на общую сумму более 3,6 млн рублей. В 2018 году объем финансирования на оказание господдержки остается на уровне 2 млн руб. В то же время, по итогам анализа реализации проектов, получивших поддержку в 2016-2017 годах, принято решение об увеличении максимального размера грантов до 1,5 млн руб.

На федеральном уровне сегодня ведется разработка федеральной целевой программы в сфере развития туризма. Чтобы получить софинансирование, регион должен представить свой проект и готовность профинансировать какую-то часть своего проекта. На данный момент принимаются предложения от регионов для внесения их в нацпроект.

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Наглядно

На сегодняшний день на территории Рамонского района располагаются 23 базы отдыха, 22 предприятия общественного питания, 3 благоустроенных пляжа, 11 придорожных гостиниц по трассе М-4 «Дон», 2 государственных музея и 4 общественных музея, семейный культурно-досуговый обучающий центр «Нелжа.ру» с Лесной резиденцией Деда Мороза. Самые посещаемые объекты – это дворцовый комплекс Ольденбургских, музей-усадьба Веневитинова, Двор полезных забав «Бирюльки», общественный музей деревенской жизни и истории села Хвощеватка «Гостеприимный дом бабушки Марии». Кроме того, в летнее время, когда на территории района проходят масштабные фестивали, развивается событийный туризм.

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