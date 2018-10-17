«Народный участковый» Воронежской области: от карьеры на космодроме отказался ради любимой

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-17T19:00:32+03:00

Иван Клюйко, который представит наш регион на всероссийском конкурсе, рассказал о службе и не только

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28-летний старший лейтенант полиции Иван Клюйко представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Молодой человек работает в Новоусманском районе в почти что одноименной должности уже шесть лет. И за это время успел познакомиться со всеми жителями своего участка. А их немало - три с половиной тысячи.

Спасал людей от бешенных собак

- Вообще участковый обязан за год всех обойти и со всеми познакомиться. Удается ли на практике. Практически, да. Происшествий случается много, приходится встречаться, общаться, - рассказывает Иван.

За последние восемь месяцев «народный участковый» области раскрыл 21 преступление, большинство из них имущественного характера. Проще говоря, кражи. Однако бывали в практике старшего лейтенанта Клюйко и необычные случаи.

- Почти два года назад поступил вызов от скорой. Мужчина пошел гулять с детьми и собакой. У животного проявилось бешенство. Начали изо рта идти пена. Хозяин заметил это вовремя и малышей успел отправить домой. Но собака напала на него самого. Она практически разорвала хозяина. Руки, туловище очень сильно пострадали. Все потом зашивали. И мне пришлось собаку застрелить, потому что она реально представляла опасность для людей, - делится Иван.

Иван работает участковым уже шесть лет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

«Любую свободную минутку провожу с семьей»

Сегодня любимый жителями Новоуманского района участковый мог там и не появиться. После окончания Воронежского экономико-правового института (по специальности «юриспруденция») Иван Клюйко сразу же пошел в армию. Служил молодой человек в воздушно-космических силах на космодроме «Плесецк».

- Желание остаться было. Предлагали хорошую должность и звание. Но решил ехать домой, меня там ждали, - вспоминает «народный участковый».

А ждала Ивана будущая супруга, с которой они вмсете уже десять лет. Еще со студенческих лет. В официальном браке Клюйко три года. Сейчас у них подрастает сынышка. Ему год и два месяца.

- К работе моей жена относится положительно, - рассказывает старший лейтенант. - Терпит пока. В ней есть большой плюс - большой отпуск, а его я провожу с семьей. Вообще любую свободную минутку уделяю жене и ребенку.

Иван вместе с семьей.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

«О победе узнал от знакомых»

Иван Клюйко в областном этапе конкурса оказался вне конкуренции. С первых дней он занял лидерские позиции и сохранил их до финала. За него свои голоса отдали около тысячи челвоек. Правда, что участвует в конкурсе с старший лейтенат узнал несколько дней наза.

- Ребята знакомые из администрации поздравили с тем, что я лидирую в голосовании. Сказали, что прохожу во второй этап. А я не знал об этом, - удивляется Иван.

Видимо, и правда, добросовестно и ответственно следит за безопасностью своих подопечных.

Напомним, онлайн-голосование за лучшего участкового области проходило с 7 по 16 октября на официальном сайте регионального ГУ МВД России. После первого тура во второй этап вышли 25 участников, которые набрали больше всего голосов. Подробная информация о каждом из финалистов скоро появится на сайте «Комсомольская правда» в специальном разделе. С 1 ноября можно будет проголосовать за «Народного участкового», а также обсудить в комментариях работу службы участковых, высказать свои пожелания, поделиться интересной историей. Голосование завершится 10 ноября.