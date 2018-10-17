Владимир Ходырев решает вопросы благоустройства округа №1

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-17T15:51:03+03:00

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Ещё буквально недавно детям было даже негде гулять. Сейчас красивая детская площадка и благоустроенная территория. Такое обновление стало возможным благодаря активной поддержке депутатов Воронежской городской Думы. Её председатель Владимир Ходырев оказал содействие не только с установкой игровой площадки. Депутат по обращениям жителей решил вопрос монтажа на дом теплового счётчика. Более того, когда по соседству строили школьный стадион, дороги оказались разбиты, Владимир Ходырев помог решить и этот вопрос.

«Владимир Фёдорович в этом году нам помог попасть в программу благоустройства двора, оказал содействие в решении вопроса по переносу капитального ремонта. Уже нами занимаются, приезжали, составили смету, - рассказывает старшая по дому № 24 по ул. Сосновая Ольга Волошина

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В текущем году по обращениям избирателей на округе №1 при содействии Владимира Ходырева, который представляет интересы жителей округа в городском парламенте, дооборудованы детские игровые площадки на ул. Колхозный путь, 110 и ул. 50 лет Советской власти. Детское игровое оборудование установлено по следующим адресам: ул. Маклокский проезд, 14а, ул. Марины Расковой, ул. Островная, Дачный проспект, 142, ул. Минская, 73, 69в, 69а. Было выполнено напольное покрытие для многофункциональной спортивной площадки по ул. Пархоменко, 1 в микрорайоне Сомово, установленной в прошлом году. Новые беседки появились в Отрожке на ул. Куйбышева рядом с храмом во имя св. Архистратига Михаила.

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Владимир Ходырев оказывает поддержку также храму Преподобного Антония Великого в микрорайоне Сомово. Его настоятель отец Алексей, рассказал о том, что помещение церкви зимой хоть и отапливается дровами, но проводить службы было всё равно холодно. Обратились за помощью к спикеру городского парламента. Результат – Владимир Ходырев посодействовал с приобретением утеплителя. Теперь присутствовать на службах прихожанам будет гораздо комфортнее, уверен настоятель.