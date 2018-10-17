На площадке Нововоронежской АЭС в рамках конференции молодёжного отделения Ядерного общества России обсудили аспекты цифровизации атомной энергетики

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-17T14:56:52+03:00

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В мероприятии приняли участие около 70 человек в составе 25 организаций из четырех стран: Армении, Болгарии, России и Украины. Среди них были представители Московского центра Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Курчатовского института, НИЯУ МИФИ, Ростехнадзора, Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС), АО «Русатом автоматизированные системы управления», Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РП РАЭП), АО «Концерн Росэнергоатом» (в частности, Департамента цифровой энергетики), Межрегиональной общественной организации ветеранов (МООВК) и др. Активное участие в работе конференции приняли молодые сотрудники Нововоронежской АЭС и участники Технического тура молодых работников АЭС под эгидой молодежного движения ВАО АЭС.

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Исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей Кушнарев зачитал приветственное слово директора по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой. «Создание качественно новых систем управления и организации производства на базе цифровых решений в настоящее время стало общемировой тенденцией, это ведущий вектор технологического развития современных индустрий. Цифровизация – важнейший фактор повышения эффективности всех отраслей экономики, цифровая трансформация атомной энергетики даёт существенные конкурентные преимущества основному бизнесу Росатома», – было сказано в обращении.

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«На эту конференцию мы привлекли множество разных экспертов, чтобы показать молодым работникам атомной отрасли разные точки зрения на цифровизацию энергетики. Для нас важно, чтобы люди, работающие в атомной энергетике, особенно молодые, понимали, какие процессы происходят, чтобы они были к ним готовы, как в широком понимании, так и в узких рамках своей работы», – добавил Сергей Кушнарев.

В ходе мероприятия участники заслушали доклады на темы, связанные с безопасностью внедрения цифровых технологий на атомных станциях, познакомились с опытом цифровизации атомной энергетики, узнали об истории и перспективах внедрения цифровых технологий на предприятиях отрасли.

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«Тема конференции очень актуальна для нашей станции. Нововоронежская АЭС – один из объектов цифровизации. Сегодня на современных энергоблоках большой мощности невозможно обойтись без цифровых систем безопасности и наш энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 - тому подтверждение», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Участники конференции посетили площадку предпускового энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2, Учебно-тренировочный пункт, музей Нововоронежской АЭС и объекты социальной инфраструктуры Нововоронежа.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС