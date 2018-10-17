Воронежский «Молвест» завоевал гран-при главного аграрного форума страны

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-17T17:35:11+03:00

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В рамках двадцатой российской агропромышленной выставки «Золотая осень» развернулась большая экспозиция, посвященная животноводству и племенному делу, семеноводству, ветеринарии, кормам и сельскохозяйственной технике. Сотни отечественных компаний-производителей сельхозпродукции презентовали свои главные достижения на территории ВДНХ в Москве.

Главными темами стали планы развития АПК, внедрение новых технологий и эффективных форм хозяйствования, необходимость повышения рентабельности аграрного производства. В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Группа компаний «Молвест» в этом году презентовала несколько направлений своей работы. Например, на выставку привезли 11 представителей молочных пород джерси и монбельярд, а также бычков мясной породы бельгийской голубой.

Притязательное жюри присудило сразу две золотые медали СХП «Новомарковское», входящему в группу компаний. С 2015 года эта ферма имеет статус племенного репродуктора и занимается селекцией высокопродуктивных пород, а с 2018 года успешно продает породистых нетелей. На форуме СХП «Новомарковское» отметили за достижение высоких показателей в развитии племенного молочного и мясного скотоводства.

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– Наши коровы – животные с высоким генетическим потенциалом, при этом они прошли адаптацию – к климату, почвам и кормам. А это значит, они менее подвержены влиянию стрессовых, эпизоотических и других негативных факторов, – отметил глава сельско-хозяйственного предприятия «Новомарковское» Владимир Пулин.

Чтобы содержать стадо численностью более 24 тысяч голов, нужны качественные корма. Этот вопрос был закрыт в 2015 году, когда ГК «Молвест» запустило производство кормов для собственных нужд, а также на продажу. Теперь на комбикормовых заводах компании производят рассыпные и гранулированные комбикорма с возможностью ввода различных компонентов.

– Однородность смешивания готовых кормов (а это ключевой показатель) достигает 96%, что соответствует уровню лучших предприятий мира, - рассказывает руководитель ООО «ЭкоКорм» Владимир Мануйлов. – Сегодня комбикормовые заводы группы компаний «Молвест» производят рецепты, состоящие из 24 компонентов, для различных групп животных, с учетом их возраста, породы и технологии выращивания.

В 2017 году случилось новое открытие: воронежская компания запустила завод по сушке биомасс мощностью 15 тонн готового продукта в час. Аналогов этому предприятию в России пока нет. Завод может высушить любую биомассу: растительное сырье, опилки, свекловичный жом и многое другое. Именно продукция этого завода – гранулированная мука из люцерны – удостоена еще одной золотой медали выставки.

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«Молвест» любит приятно удивлять, поэтому компания подготовила сюрприз и для посетителей «Золотой осени». Каждый желающий мог продегустировать новинку, питьевой йогурт с тыквой марки «Вкуснотеево». Раскроем секрет: воронежцы уже сейчас могут попробовать тыквенную новинку. Она продается в фирменных магазинах «Молвест». А в ближайшее время дистрибьюцию планируют расширить.

Продукт пока не стали заявлять на дегустационный конкурс, ведь его запустили всего две недели назад. По словам генерального директора ГК «Молвест» Анатолия Лосева, компания всегда готова искать новые вкусы, стараясь угодить потребителям.

– Мы стараемся каждый год делать новые продукты для того, чтобы привлечь внимание потребителей и понять в каком направлении движутся их предпочтения, вкусы. В этом году мы запускаем новую линейку йогуртов овощных — это новинка для российского рынка и первые тесты, которые мы сейчас проводим, они показывают такой очень обнадеживающий результат. Надеемся, что всем потребителям наших продуктов это понравится, – подчеркнул Анатолий Лосев.

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«Золотая осень» — главный аграрный форум страны. В этом году он прошел под девизом «Возможности вне границ». Приятно отметить, что организаторы высоко оценили достижения воронежской компании и вручили «Молвесту» высшую награду – гран-при за выдающийся вклад в развитие выставки.

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