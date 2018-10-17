2018-10-17T15:10:00+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев: "Вопросы правопорядка считаем приоритетными"

Глава региона Александр Гусев принял участие в официальном представлении нового начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина руководящему и личному составу органов внутренних дел региона
Татьяна МИСТЮКОВА
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Официально нового начальника регионального главка с будущими коллегами познакомил заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев.

Перед началом мероприятия состоялась личная встреча Александра Гусева и Аркадия Гостева. А затем в рамках торжественной части Александр Гусев поздравил Михаила Бородина с назначением и отметил значимость события.

– Министерство внутренних дел, и, соответственно, наше территориальное подразделение – очень важный государственный инструмент, с которым мы взаимодействуем и который оказывает существенное влияние на настроение людей, обеспечивает их уверенность в том, что они живут в справедливом гражданском обществе, защищает их интересы и правопорядок. Но он оказывается влияние и на экономику региона, на ее инвестиционную привлекательность. Вопросы правопорядка на уровне правительства области мы считаем для себя приоритетными. Наше взаимодействие в последние годы было организовано достаточно эффективно, и мы не будем снижать темпов, в том числе готовы смотреть на возможности укрепления материально-технической базы. Мы такие шаги делаем, и будем стараться эту тему поддерживать и развивать, – отметил Александр Гусев.

Говоря о задачах, стоящих перед главком, губернатор обратил особое внимание на борьбу с коррупцией.

– Мы готовы вместе с вами активно бороться с проявлениями коррупции во власти. Нет никакой корпоративной солидарности с теми людьми, которые нарушают закон при использовании финансовых средств, при выполнении своих полномочий. И я, и мои коллеги в правительстве области намерены не просто системно, но и безжалостно бороться с теми, кто такие вещи себе позволяет. И в этой части тоже очень надеюсь на наше совместное эффективное взаимодействие. Задач, безусловно, стоит немало, и многое будет зависеть от того, насколько слаженно будут работать наши районные подразделения. Поэтому я попросил бы Михаила Анатольевича: если возникнут какие-то сложности во взаимодействии с муниципальными властями или, наоборот, будет требоваться помощь от муниципальной власти вашим структурным подразделениям на местах, обращайтесь, мы, безусловно, будем помогать, – заверил губернатор.

От лица всех жителей региона Александр Гусев выразил признательность предшественнику Михаила Бородина генерал-лейтенанту полиции в отставке Александру Сысоеву за обеспечение правопорядка в Воронежской области.

В своем ответном слове Михаил Бородин поблагодарил руководство Министерства за оказанное доверие и заверил, что продолжит активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

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