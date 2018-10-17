В Воронеже реконструируют площадь Победы, проспект Революции, парки "Орленок" и "Южный"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-17T15:11:02+03:00

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Совещание провел губернатор Александр Гусев.

С соответствующим докладом выступил глава Воронежа Вадим Кстенин. Он рассказал, что на этот год было предусмотрено благоустройство 97 дворовых территорий многоквартирных домов. Работы полностью завершены. Сейчас формируются документы на следующий год. Также проводятся работы на территории, прилегающей к музею Великой Отечественной войны «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) и идут работы на ул. Димитрова (границы от ул. Брусилова до Ленинского пр-та).

Кроме того, определен перечень приоритетных общественных пространств на 2019-2020 годы. В него входят площадь Победы, проспект Революции, парк культуры и отдыха «Орлёнок», парк «Южный».

По всем объектам выпущены распоряжения о разработке проектно-сметной документации.

Так, на площади Победы планируется реконструкция тротуара, лестничных сходов, устройство фонтана, а также малых архитектурных форм и проч. Особое внимание уделено входным элементам площади, её связи с проспектом Революции и визуальной связи площади Победы с пространством Левого берега города.

Проспект Революции уже давно требует комплексного благоустройства, а с учетом проводимых работ на площади Победы логично решать вопрос одновременно. Здесь поменяют покрытие тротуара, сделают его более удобным для инвалидов, а коммуникации (в том числе повода) уложат под землю.

По "Орленку" в июне мэрия Воронежа совместно с управлением региональной политики правительства области провели опрос жителей на тему, каким они хотят видеть парк. На рассмотрение общественности представлены две концепции «Новое в старом» (разработчик - МКП УГА) и «Парк в парке» (авторский коллектив архитекторов Роман Пупавцев и Елена Кузнецова). По итогам опроса общественного мнения за концепцию «Новое в старом» проголосовали 57% участников. Главной задачей проекта является возвращение городу знакового культурного пространства парка в новом современном решении. Концепцией предусмотрено сохранение мемориальной зоны, а также организация современной детской площадки, зоны фудкорта, арт-зоны, с размещением амфитеатра, спортивной и общественной зон. Кроме того, авторы проекта предлагают наполнить парк зонами для активного отдыха, установить малые архитектурные формы.

Концепция развития парка «Южный» разработана нормативно-проектным центром области для создания нового общественного пространства с учетом уже существующих объектов. На сегодняшний день здесь расположен православный храм, а также строится бассейн, выделены зоны для спорта и тихого отдыха.

Также подготовлены концепции парка «Танаис», парка «Дельфин», сквера по ул. Краснознамённая, 33 и квартала, ограниченного Воронежской областной Думой и театром оперы и балета. В начале 2019-го начнут разрабатывать их проектно-сметную документацию. Кроме того, готовится муниципальная программа по восстановлению сети общественных уличных туалетов.

Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что к обсуждению благоустройства Воронежа нужно активнее привлекать общественные организации.