Платные парковки в Воронеже: что делать, если не смог вовремя оплатить?

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-16T16:05:05+03:00

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- Что делать, если забыл (не успел) оплатить парковку по предоплате?

- Для этого существует функция постоплаты. В течение того же дня можно заплатить за фактическое время пребывания на платной парковке (кратно часу) или на следующий день купить суточный абонемент. Пример: 15 октября вы оставили автомобиль на платной парковке на 1 час 35 минут, но забыли или не успели заплатить. В таком случае, 15 октября до 23:59 в личном кабинете интернет-портала «Парковочное пространство Воронежа» или в приложении «Горпарковки» вы сможете заплатить 80 рублей (за 2 часа, поминутная тарификация в таких случаях не действует). Постоплата будет действовать ещё и 16 октября до 23:59, но в таком случае, чтобы избежать административного штрафа (1,5 тыс. рублей), нужно будет приобрести суточный абонемент (400 рублей) на тот день, когда вы забыли оплатить парковку, то есть на 15 октября. Если постоплата не произведена до 0:00 17 октября – вам выписывается административный штраф.

- Как будет контролироваться оплачена парковка или нет?

- В зоне платного парковочного пространства установлены 57 камер фотофиксации, работают 10 автопатрулей и 10 пеших инспекторов.

- Что вы будете делать, если я сниму регистрационные номера автомобиля?

- Для борьбы с заклеиванием номеров работают пешие инспекторы – они смогут убрать помеху с номеров. В случае снятия регистрационных номеров сотрудники правоохранительных органов могут эвакуировать ваш автомобиль до выяснения обстоятельств, по которым транспортное средство стоит без номеров.

- И теперь всегда платить?

- Платные парковки работают только в будни с 8:00 до 20:00. С 20:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни в зоне действия платного парковочного пространства можно оставлять автомобили бесплатно.

- Есть ли какой-то единый контактный центр, где можно задать любой вопрос по парковкам?

- Да. Телефон единого контактного центра: +7 (473) 257-67-00.

Интернет-портал «Парковочное пространство Воронежа». Группа в социальной сети «ВКонтакте» «Муниципальные парковки Воронежа»