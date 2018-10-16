Платные парковки в Воронеже: можно ли сэкономить?

16 Окт. 15:10 2018-10-16T16:04:28+03:00

В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть IV

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- Как можно произвести оплату за наличные?

- Оплату наличными можно произвести через терминалы/банкоматы «Сбербанка». Все остальные способы предусматривают только безналичную оплату.

- Можно ли как-то сэкономить при оплате парковки?

- Да, предусмотрено три вида абонементов: суточный – 400 рублей, месячный – 4,5 тыс. рублей, годовой – 50,2 тыс. рублей. Абонементы действуют на все территориальные зоны платного парковочного пространства.

- Есть ли какие-то льготы?

- Да, предусмотрены три вида парковочных разрешений. Парковочное разрешение инвалида (бесплатно). Выдаётся физическим лицам, признанным инвалидами I, II и III групп либо их законным представителям. Льготное парковочное разрешение (бесплатно). Выдаётся участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, включая несовершеннолетних. Парковочное разрешение резидента (1,8 тыс. рублей в год). Выдаётся жителям, проживающим в зоне платного парковочного пространства. Действует только на одну территориальную зону (в которой проживает человек и на которую выдано парковочное разрешение). В остальных 17 территориальных зонах пользование платными парковками происходит на общих основаниях. Подробно о том, где оформить и какие нужны документы здесь.

- Можно ли воспользоваться платной парковкой и не заплатить?

- Только в том случае, если вы будете находиться на ней менее 15 минут. Пример: вы подъехали и остановились на платной парковке (кого-то ожидаете, например). Если вы покинули парковочное место через 14 минут – оплачивать парковку не нужно и административного штрафа тоже не будет.

- Если я заплатил за час, а простоял всего 10 минут, вернутся все средства?

- Нет, в таком случае вернутся средства только за 50 неиспользованных минут, а за 10 минут деньги спишутся. Правило 15 минут действуют только в том случае, если парковочная сессия не открывается.

- Что будет, если стоять больше 15 минут и не платить за парковку?

- На владельца транспортного средства будет наложен административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

- Будет ли при этом автомобиль эвакуирован?

- Автомобили, стоящие в зоне платной парковки без оплаты, не эвакуируются. На их владельцев накладываются административные штрафы.

- ГИБДД никогда данные не выдаст, значит, парковки работать не будут?

- 3 октября 2018 года вступили в силу изменения в закон «О полиции» – теперь по запросу органам местного самоуправления выдаются данные о владельцах транспортных средств.